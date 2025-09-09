聽新聞
開立發票時點 各行業有別

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，營業人銷售貨物或勞務，不論買方是否索取，依法都必須主動開立統一發票，且應留意發票開立時間點，根據經營行業會有所不同。

例如買賣業、製造業等，以發貨時為限；包作業則依其工程合約所載每期應收價款時為限；運輸業、裝潢業以收款時為限。

國稅局指出，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人銷售貨物或勞務時，應按照「營業人開立銷售憑證時限表」規定時限，開立統一發票交付給買受人，並在期限內申報繳納營業稅，換句話說，不能因為客戶沒開口要，就省略開立發票的義務。

舉例來說，甲公司承接裝潢工程，依法應使用統一發票，該公司因客戶沒有要求發票，便心存僥倖未依規定開立，結果遭國稅局查獲短漏報銷售額高達2,000萬元，逃漏營業稅100萬元，除須補繳這筆稅款外，還必須處罰。

