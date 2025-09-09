聽新聞
0:00 / 0:00

土地無償供公眾通行 免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾若將名下土地無償供公眾通行，是否能免徵地價稅？台中市地方稅務局說明，若土地經查證屬實，確實提供公眾通行使用，在使用期間內可免徵地價稅。

不過要特別注意的是，若該土地屬於建造房屋依法必須保留的「法定空地」，即便開放供人通行，目前仍不在免稅範圍內。

稅務局說明，像是單純地主提供道路給公眾使用土地，就屬公益性質，可以免稅；但若土地本來就因法律規定必須保留，就不算公益用途，還是要課稅，民眾要先釐清土地屬性，才不會誤以為能享優惠。

此外也別錯過申請時限。稅務局指出，今年地價稅將在11月1日開徵，民眾若名下土地符合自用住宅、停車場、工業用地、無償供公眾通行道路土地或騎樓走廊地等優惠稅率或減免要件，一定要把握「開徵40日前」的申請期限，也就是9月22日以前完成申請，才能在當年適用，如果錯過期限，就得等到隔年才能適用。

免稅 地價稅 自用住宅

延伸閱讀

柯文哲保釋金差額補足！ 部分現金、部分採匯款方式

花蓮原民會館閒置16年將拆除 40年老建物變身停車場

影／社子島區段徵收首場協議價購 自救會聚場外抗議與開發派隔空叫囂

影／社子島啟動土地價購程序 正反方民眾表達立場

相關新聞

企業賣公設保留地留意稅事 依規定分攤相關成本、費用

財政部台北國稅局表示，企業出售依《都市計畫法》指定的公共設施保留地，且在被徵收前移轉，可免納房地合一稅，不過仍應依規定分...

土地無償供公眾通行 免稅

民眾若將名下土地無償供公眾通行，是否能免徵地價稅？台中市地方稅務局說明，若土地經查證屬實，確實提供公眾通行使用，在使用期...

綜所稅扣除醫藥費 兩要件

就診時拿到的醫藥費收據，是否都能列入綜所稅扣除？財政部台北國稅局提醒，並非所有醫療院所收據都能適用醫藥及生育費扣除額，要...

開立發票時點 各行業有別

財政部台北國稅局提醒，營業人銷售貨物或勞務，不論買方是否索取，依法都必須主動開立統一發票，且應留意發票開立時間點，根據經...

她花30萬醫藥費想報稅扣除 忽略這細節慘被補稅近8萬元

就診時拿到的醫藥費收據，是否都能列入綜所稅扣除？財政部台北國稅局提醒，並非所有醫療院所的收據都能適用「醫藥及生育費」扣除...

AI節能投資抵稅 專家：留意產品規格與交貨期限

產業創新條例擴大租稅優惠適用條件，增列人工智慧（AI）和節能減碳項目。KPMG安侯建業提醒，據經濟部預告修正子法，新法限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。