土地無償供公眾通行 免稅

民眾若將名下土地無償供公眾通行，是否能免徵地價稅？台中市地方稅務局說明，若土地經查證屬實，確實提供公眾通行使用，在使用期間內可免徵地價稅。

不過要特別注意的是，若該土地屬於建造房屋依法必須保留的「法定空地」，即便開放供人通行，目前仍不在免稅範圍內。

稅務局說明，像是單純地主提供道路給公眾使用土地，就屬公益性質，可以免稅；但若土地本來就因法律規定必須保留，就不算公益用途，還是要課稅，民眾要先釐清土地屬性，才不會誤以為能享優惠。

此外也別錯過申請時限。稅務局指出，今年地價稅將在11月1日開徵，民眾若名下土地符合自用住宅、停車場、工業用地、無償供公眾通行道路土地或騎樓走廊地等優惠稅率或減免要件，一定要把握「開徵40日前」的申請期限，也就是9月22日以前完成申請，才能在當年適用，如果錯過期限，就得等到隔年才能適用。