企業賣公設保留地留意稅事 依規定分攤相關成本、費用

財政部台北國稅局表示，企業出售依《都市計畫法》指定的公共設施保留地，且在被徵收前移轉，可免納房地合一稅，不過仍應依規定分攤相關成本、費用，若未依規定分攤，可能會導致漏報所得，而產生補稅問題。

2016年1月1日後取得土地適用房地合一稅制，如屬公共設施保留地，出售免納房地合一稅，但台北國稅局提醒，應正確計算免稅所得。

國稅局指出，企業出售適用房地合一稅的公設保留地時，須留意三大重點，第一，免稅不代表全額免稅，相關成本與營業費用仍需依法分攤；第二，能合理歸屬的費用應直接認列，若無法明確歸屬，則必須依收入比例計算；第三，若交易發生損失，則不得適用房地合一稅的損失扣抵規定。

舉例來說，甲公司以房地買賣為業，在2023年9月10日取得40筆土地，並於2024年6月10日出售，總價5,000萬元，成本4,000萬元，公司在結算申報時，將1,000萬元差額全數列為免稅所得。

然而，國稅局查核後發現，這些土地屬於公設保留地，公司卻未依規定分攤營業費用，國稅局依比例計算後，認定應分攤營業費用600萬元，最終核定免稅所得僅400萬元，並調增課稅所得600萬元，補徵稅額120萬元（以20%稅率計算）。

國稅局解釋，從該案例能看出，公設保留地的免稅優惠並非「全額免稅」，而是必須在正確分攤成本與費用後，才能計算實際免稅所得，若營利事業未依規定處理，將在查核時被要求調整，甚至補稅。

國稅局表示，企業在2016年1月1日後所取得的土地，如為依都市計畫法指定的公共設施保留地，在尚未被徵收前移轉，交易所得免納房地合一稅；但如有交易損失，也無法從課徵房地合一稅的房地交易所得及營利事業所得額中減除。

國稅局指出，免納房地合一稅的公設保留地交易所得，應依相關辦法分攤成本、費用或損失。企業主在出售公共設施保留地時，務必檢視土地性質，並依分攤辦法計算免稅與應稅所得，必要時可尋求專業會計師協助，確保申報正確。