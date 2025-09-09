聽新聞
0:00 / 0:00

綜所稅扣除醫藥費 兩要件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部台北國稅局提醒，並非所有醫療院所收據都能適用醫藥及生育費扣除額。藥品示意圖。圖／AI生成
財政部台北國稅局提醒，並非所有醫療院所收據都能適用醫藥及生育費扣除額。藥品示意圖。圖／AI生成

就診時拿到的醫藥費收據，是否都能列入綜所稅扣除？財政部台北國稅局提醒，並非所有醫療院所收據都能適用醫藥及生育費扣除額，要注意是否符合兩要件。

首先必須是公立醫院、全民健康保險特約醫療院所，或經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院出具的單據，其次是，領有保險給付部分不能重複申報。

國稅局說明，所得稅法第17條所規定的「醫藥及生育費」扣除額，立法目的在於保障民眾因身體病痛或生產所需支付的必要費用，屬於生活中難以避免的支出，因此允許納稅人從所得中扣除，以減輕負擔，不過，因醫藥費收據數量龐大，查核困難，為避免浮濫或不實收據被濫用，法條才會嚴格限定必須由合格醫院或診所開立，才得以認列。

舉例來說，花花（化名）在2023年綜所稅結算申報時，列報醫藥及生育費共30萬3,634元，其中19.5萬元來自一家A診所收據，經稅局查核，發現A診所並非健保特約醫療院所，也不在財政部公告的「會計紀錄完備正確醫院名單」中，因此不符合扣除要件。

最後國稅局不予認列，核定補稅7.8萬元，花花不服，提出復查，主張確實有醫療需求，支出亦屬實際費用，但因不符所得稅法規定，最終仍被駁回。

國稅局提醒，民眾若想在報稅時列舉醫藥費扣除，應事先確認醫療院所資格，避免事後被刪減或補稅，可先到衛福部國健署網站查詢「全國健保特約醫療機構名單」，或透過財政部稅務入口網確認「經財政部認定會計紀錄完備正確之醫院（診所）名單」，只要在申報前確認院所是否符合資格，就能安心列舉，不必擔心因誤解規定而多繳稅。

生育 財政部 國稅局

延伸閱讀

她花30萬醫藥費想報稅扣除 忽略這細節慘被補稅近8萬元

稅局提醒企業訂單減少時 資產閒置折舊不可中斷

財部：個人基本所得應納稅額 4年增逾9倍

統籌款分配少 學者：22縣市僅2縣市正確 財政部算錯可能高

相關新聞

企業賣公設保留地留意稅事 依規定分攤相關成本、費用

財政部台北國稅局表示，企業出售依《都市計畫法》指定的公共設施保留地，且在被徵收前移轉，可免納房地合一稅，不過仍應依規定分...

土地無償供公眾通行 免稅

民眾若將名下土地無償供公眾通行，是否能免徵地價稅？台中市地方稅務局說明，若土地經查證屬實，確實提供公眾通行使用，在使用期...

綜所稅扣除醫藥費 兩要件

就診時拿到的醫藥費收據，是否都能列入綜所稅扣除？財政部台北國稅局提醒，並非所有醫療院所收據都能適用醫藥及生育費扣除額，要...

開立發票時點 各行業有別

財政部台北國稅局提醒，營業人銷售貨物或勞務，不論買方是否索取，依法都必須主動開立統一發票，且應留意發票開立時間點，根據經...

她花30萬醫藥費想報稅扣除 忽略這細節慘被補稅近8萬元

就診時拿到的醫藥費收據，是否都能列入綜所稅扣除？財政部台北國稅局提醒，並非所有醫療院所的收據都能適用「醫藥及生育費」扣除...

AI節能投資抵稅 專家：留意產品規格與交貨期限

產業創新條例擴大租稅優惠適用條件，增列人工智慧（AI）和節能減碳項目。KPMG安侯建業提醒，據經濟部預告修正子法，新法限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。