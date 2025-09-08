修理廠改裝車耍小聰明！開「零件工資」發票被國稅局抓包

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

財政部中區國稅局提醒，汽車修理廠若替已繳稅的車輛進行改（加）裝車身，必須依法申報並繳納貨物稅，否則將面臨補稅與處罰，依規定，只要是在新領牌照登記日前，或登記日後一年內進行改（加）裝，且改裝後的貨物稅完稅價格超過1萬5千元，就屬於「產製」行為，應課徵貨物稅。

國稅局說明，依財政部於西元2020年6月發布的函令，汽車修理廠對已稅車輛、已稅底盤或車身改（加）裝，必須向所在地主管稽徵機關辦理貨物稅廠商登記，並採逐件申報方式繳納貨物稅。 如果是在新車領牌前改裝，應就含改裝部分的整車價格課稅；若是在領牌日起一年內改裝且金額達1萬5千元以上，也應就改裝部分繳納貨物稅。

國稅局分享，近期就查獲轄內一家汽車修理廠違規情形，該廠替已稅車輛進行車身改裝，卻在發票上以「零件、材料及工資」名目隱匿事實，未依規定申報貨物稅，經查核後，除補徵貨物稅外，也依規定裁處罰鍰。

國稅局提醒，若業者確實有未申報繳納的情況，只要能在未遭檢舉、也未經稽徵機關查獲前，自動補報補繳並加計利息，將可依《稅捐稽徵法》規定，可以免予處罰。

國稅局強調，相關規範的目的在於確保稅制公平，避免部分業者逃漏稅，造成市場秩序不公，呼籲汽車修理業者主動檢視是否符合申報規定，並及早補繳，才能避免因違規而承擔補稅與罰款的雙重損失。

貨物稅 國稅局 財政部

相關新聞

她花30萬醫藥費想報稅扣除 忽略這細節慘被補稅近8萬元

就診時拿到的醫藥費收據，是否都能列入綜所稅扣除？財政部台北國稅局提醒，並非所有醫療院所的收據都能適用「醫藥及生育費」扣除...

AI節能投資抵稅 專家：留意產品規格與交貨期限

產業創新條例擴大租稅優惠適用條件，增列人工智慧（AI）和節能減碳項目。KPMG安侯建業提醒，據經濟部預告修正子法，新法限...

稅局提醒企業訂單減少時 資產閒置折舊不可中斷

部分企業受美國對等關稅衝擊而縮減生產規模，甚至實施無薪假。財政部南區國稅局表示，企業購置的機器設備即便因景氣下行而閒置，...

新聞中的法律／勞工試用期 也要保勞保

依照《勞工保險條例》第6條及《勞工職業災害保險及保護法》第6、7條規定，受僱公司行號等事業單位的勞工以雇主為投保單位，無...

不實發票抵稅 雙重處罰

財政部台北國稅局提醒，營業人若是無進貨事實，卻取得不實發票、虛報進項稅額，除了要補徵營業稅之外，在營所稅方面也可能遭補稅...

新貨物稅9月8上路！賞車人潮假日出籠

新貨物稅9月8上路！5日宣布後6日是第一個周末，汽車銷展間出現睽違已久賞車人潮，業務員全體總動員連絡想買車的客戶，汽車界...

