修理廠改裝車耍小聰明！開「零件工資」發票被國稅局抓包
財政部中區國稅局提醒，汽車修理廠若替已繳稅的車輛進行改（加）裝車身，必須依法申報並繳納貨物稅，否則將面臨補稅與處罰，依規定，只要是在新領牌照登記日前，或登記日後一年內進行改（加）裝，且改裝後的貨物稅完稅價格超過1萬5千元，就屬於「產製」行為，應課徵貨物稅。
國稅局說明，依財政部於西元2020年6月發布的函令，汽車修理廠對已稅車輛、已稅底盤或車身改（加）裝，必須向所在地主管稽徵機關辦理貨物稅廠商登記，並採逐件申報方式繳納貨物稅。 如果是在新車領牌前改裝，應就含改裝部分的整車價格課稅；若是在領牌日起一年內改裝且金額達1萬5千元以上，也應就改裝部分繳納貨物稅。
國稅局分享，近期就查獲轄內一家汽車修理廠違規情形，該廠替已稅車輛進行車身改裝，卻在發票上以「零件、材料及工資」名目隱匿事實，未依規定申報貨物稅，經查核後，除補徵貨物稅外，也依規定裁處罰鍰。
國稅局提醒，若業者確實有未申報繳納的情況，只要能在未遭檢舉、也未經稽徵機關查獲前，自動補報補繳並加計利息，將可依《稅捐稽徵法》規定，可以免予處罰。
國稅局強調，相關規範的目的在於確保稅制公平，避免部分業者逃漏稅，造成市場秩序不公，呼籲汽車修理業者主動檢視是否符合申報規定，並及早補繳，才能避免因違規而承擔補稅與罰款的雙重損失。
