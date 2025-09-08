回收與再生纖維分不清？關務署提醒正確申報稅則

快訊

中央社／ 台北8日電

由於近來常有民眾詢問「回收纖維（recycled fibres）」及「再生纖維（artificial fibres）」適用稅則差異，財政部關務署今天提醒，兩者名稱相似但輸入規定可能不同，提醒進口人留意。

財政部關務署今天舉行例行記者會，關務署副署長蘇淑貞說明，隨著國際間環保意識提升，近來民眾常就回收纖維及再生纖維適用稅則提出詢問，兩者名稱雖相似，然而，其稅則稅率與輸入規定卻可能不同，提醒進口人留意貨物分類要點，正確申報貨物稅則號別以加速通關。

蘇淑貞解釋，回收纖維多由廢棄寶特瓶等回收塑膠製作而成，且依材質而有不同，舉例來說，倘若以100%聚酯（PET）回收纖維製作的女用長褲，因聚酯纖維在稅則分類上視為「合成纖維」，應歸列第6204.63.10號「合成纖維製女用或女童用長褲、膝褲及短褲」，第1欄關稅稅率12%，無輸入規定。

蘇淑貞表示，再生纖維的材質主要由天然木漿經化學改質而成，常見成分有縲縈、天絲（Tencel）等，以100%縲縈纖維製作的女用長褲為例，應歸列第6204.69.21號「再生纖維製女用或女童用長褲、膝褲及短褲」，第1欄關稅稅率12%，輸入規定為MP1，意指大陸物品有條件准許輸入。

蘇淑貞說明，由於回收纖維與再生纖維關稅稅率相同，無涉補稅爭議，而若是單純稅則申報錯誤，海關發現後會更改其稅則號別，但若涉及虛報，將依法裁處。

蘇淑貞表示，為加速通關，業者進口紡織品前，可先確認貨品材質及正確申報稅則，並備妥相關資料供海關查核。倘若有貨品分類疑義，可於進口前，依指定格式填具申請書，並提供貨品相關資訊，向進口地海關申辦稅則預先審核。

