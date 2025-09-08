她花30萬醫藥費想報稅扣除 忽略這細節慘被補稅近8萬元

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
欲醫藥費扣除額，要先搞懂其中規則，以免被剔除補稅。記者蔡佳妤／攝影
就診時拿到的醫藥費收據，是否都能列入綜所稅扣除？財政部台北國稅局提醒，並非所有醫療院所的收據都能適用「醫藥及生育費」扣除額，要注意是否符合兩大要件，首先，必須是公立醫院、全民健康保險特約醫療院所，或經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院出具的單據，再來是，領有保險給付的部分，也不得重複申報。

國稅局說明，所得稅法第17條所規定的「醫藥及生育費」扣除額，立法目的在於保障民眾因身體病痛或生產所需支付的必要費用，屬於生活中難以避免的支出，因此允許納稅人從所得中扣除，以減輕負擔，不過，因醫藥費收據數量龐大，查核困難，為避免浮濫或不實收據被濫用，法條才會嚴格限定必須由合格醫院或診所開立，才得以認列。

舉例來說，花花（化名）在2023年度綜合所得稅結算申報時，列報醫藥及生育費共30萬3,634元，其中19萬5,000元來自一家A診所的收據，經稅局查核，發現A診所並非健保特約醫療院所，也不在財政部公告的「會計紀錄完備正確醫院名單」中，因此不符合扣除要件。

最後，國稅局不予認列，核定補稅7萬8,000元，花花不服，提出復查，主張自己確實有醫療需求，支出亦屬實際費用，但因不符合所得稅法規定，最終仍被駁回。

國稅局提醒，民眾若想在報稅時列舉醫藥費扣除，應事先確認醫療院所資格，避免事後被刪減或補稅，可以先到衛福部國健署網站查詢「全國健保特約醫療機構名單」，或透過財政部稅務入口網確認「經財政部認定會計紀錄完備正確之醫院（診所）名單」，只要在申報前確認院所是否符合資格，就能安心列舉，不必擔心因誤解規定而多繳稅。

國稅局說，醫藥費雖屬必要支出，但法律已明確設定限制，以確保扣除額制度不被濫用。國稅局強調，正確申報不僅能保障自身權益，也能避免爭議或補稅。納稅人若有疑問，應主動洽詢稅務機關，才能確保申報正確無誤。

國稅局 財政部 綜合所得稅

