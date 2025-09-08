AI節能投資抵稅 專家：留意產品規格與交貨期限

產業創新條例擴大租稅優惠適用條件，增列人工智慧（AI）和節能減碳項目。KPMG安侯建業提醒，據經濟部預告修正子法，新法限縮智慧機械投資抵減適用範圍，企業應先留意產品規格是否適用；勤業眾信則指，新制對交貨期限設限，應及早掌握交期。

為使業者及時規劃投資，經濟部8月28日預告修正公司或有限合夥事業投資智慧機械與第五代行動通訊系統及資通安全產品或服務抵減辦法，配合產業創新條例第10條之1修法，調整智慧機械項目，新增AI產品或服務、節能減碳投資抵減。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師游雅絜今天透過新聞稿指出，2026年申報投資抵減申請時，因「訂購時間」可能橫跨2024年與2025年，將面臨同時適用修正前及修正後投資抵減辦法的情形，須特別留意不同訂購時間適用的「智慧機械」定義版本區別。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理吳佳芸表示，修正辦法限縮智慧機械投資抵減適用範圍，舉例來說，製造業較常運用的瑕疵測試設備、量測設備、分析儀或資料儲存設備等，一般可能僅具備感測器、巨量資料、物聯網或精實管理等智慧技術元素，修法前尚有機會適用智慧機械投資抵減規定，但修法後，若未能融入更高階的數位化管理或虛實整合元素，恐將無法再享有智慧機械投資抵減租稅優惠。

KPMG表示，想要適用AI投資抵減優惠，至少需具備「機器學習演算法」、「深度學習演算法」、「大語言模型」或「自然語言模型」4大技術之一，須注意的是，機器學習演算法的定義僅限非監督式學習或增強式學習類型，而產業界常見應用於瑕疵辨識、良率預測和製程參數優化的監督式機器學習演算法（如線性回歸、邏輯回歸、決策樹、隨機森林等），可能因不符合要件而無法適用。

KPMG說明，深度學習演算法的定義也限於卷積神經網路（CNN）、深度神經網路（DNN）或循環神經網路（RNN）類型，而大型語言模型（LLM）亦設有參數量十億（1B）的門檻，提醒企業在規劃投資AI產品或服務時，應事先留意其規格及技術層次是否滿足AI投資抵減適用要件。

勤業眾信稅務部國內稅務協理簡嘉宏也提醒，新制抵減辦法將交貨期限設限，並要求更多文件證明，企業應及早掌握交期、必要時申請展延流程及完備內部文件管理，以確保及取得更多抵減優惠。

簡嘉宏說明，企業需要觀察新舊辦法的「過渡規定」是否影響投資抵減適用，舉例來說，新法明訂2024年12月31日以前訂購符合現行條文所定項目，若於2025年1月1日後交貨，亦得適用投資抵減，不過須符合「自訂購日次日起2年內交貨或完成服務」的規定。

簡嘉宏舉例，若企業於2023年6月訂購智慧機械，於2025年7月才完成交貨，因訂購日至交貨日已逾2年，亦無從於期限屆滿前申請延期，依預告的修正後辦法草案，能否適用投資抵減似有疑義，須進一步觀察抵減辦法正式生效後是否放寬。