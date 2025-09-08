稅局提醒企業訂單減少時 資產閒置折舊不可中斷

部分企業受美國對等關稅衝擊而縮減生產規模，甚至實施無薪假。財政部南區國稅局表示，企業購置的機器設備即便因景氣下行而閒置，仍應照常提列折舊，不可中斷，不能因為訂單減少自行減少提列或自行遞延補提。

南區國稅局提醒，除非折舊方法是以工作時間、生產數量來算，否則仍應依照原折舊方法繼續提列。

根據營所稅查核準則規定，固定資產折舊應逐年提列不得間斷。而針對固定資產的折舊提列方法，主要包含平均法、定率遞減法、年數合計法、生產數量法、工作時間法等。較多公司採用平均法。

國稅局表示，近來部分企業受對等關稅影響，訂單減少，造成部分資產閒置，但別因為資產閒置而忽略折舊提列規定。

若公司是採取工作時間法、生產數量法，也就是根據運轉時數、或實際產量來提列折舊，使用這種折舊方式，若無訂單，在設備實際未運轉、實際沒有產能下，閒置期間的折舊費用自然為0。但若公司採用平均法、定率遞減法等其他方式，就應依原本採用的提列方式繼續提列折舊，不能在設備閒置期間中斷，否則國稅局將會在應提列年度調整補列。

舉例來說，甲公司在疫情期間接獲急單，2020年1月購置一台機器設備，成本300萬元，預估殘值50萬元，耐用年限五年，採平均法提列折舊，每年應提列50萬元。

但甲公司2023年下半年受經濟景氣影響，產量巨幅下滑，導致這台機器設備閒置未使用，甲公司就該設備僅提列2023年上半年折舊25萬元，並且調整產線排程，預估在2024年下半年景氣回升機器設備恢復使用時，續提2024年下半年折舊費用25萬元。但依規定甲公司仍應在2023年照常提列50萬元折舊。