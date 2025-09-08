稅局提醒企業訂單減少時 資產閒置折舊不可中斷

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。 聯合報系資料照片
稅務示意圖。 聯合報系資料照片

部分企業受美國對等關稅衝擊而縮減生產規模，甚至實施無薪假。財政部南區國稅局表示，企業購置的機器設備即便因景氣下行而閒置，仍應照常提列折舊，不可中斷，不能因為訂單減少自行減少提列或自行遞延補提。

南區國稅局提醒，除非折舊方法是以工作時間、生產數量來算，否則仍應依照原折舊方法繼續提列。

根據營所稅查核準則規定，固定資產折舊應逐年提列不得間斷。而針對固定資產的折舊提列方法，主要包含平均法、定率遞減法、年數合計法、生產數量法、工作時間法等。較多公司採用平均法。

國稅局表示，近來部分企業受對等關稅影響，訂單減少，造成部分資產閒置，但別因為資產閒置而忽略折舊提列規定。

若公司是採取工作時間法、生產數量法，也就是根據運轉時數、或實際產量來提列折舊，使用這種折舊方式，若無訂單，在設備實際未運轉、實際沒有產能下，閒置期間的折舊費用自然為0。但若公司採用平均法、定率遞減法等其他方式，就應依原本採用的提列方式繼續提列折舊，不能在設備閒置期間中斷，否則國稅局將會在應提列年度調整補列。

舉例來說，甲公司在疫情期間接獲急單，2020年1月購置一台機器設備，成本300萬元，預估殘值50萬元，耐用年限五年，採平均法提列折舊，每年應提列50萬元。

但甲公司2023年下半年受經濟景氣影響，產量巨幅下滑，導致這台機器設備閒置未使用，甲公司就該設備僅提列2023年上半年折舊25萬元，並且調整產線排程，預估在2024年下半年景氣回升機器設備恢復使用時，續提2024年下半年折舊費用25萬元。但依規定甲公司仍應在2023年照常提列50萬元折舊。

國稅局

延伸閱讀

歐美貿易協議恐告吹？川普擴大50%鋼鋁關稅 歐洲廠商吞重稅怒轟反制

貿易戰緩解？加重審對中電動車、鋼鐵、鋁產品關稅

日本被川普誆了？經濟大臣赤澤：藥品半導體尚未敲定最惠國待遇

美國重祭39%關稅 瑞士副總統赴華府談判稱有轉機

相關新聞

稅局提醒企業訂單減少時 資產閒置折舊不可中斷

部分企業受美國對等關稅衝擊而縮減生產規模，甚至實施無薪假。財政部南區國稅局表示，企業購置的機器設備即便因景氣下行而閒置，...

新聞中的法律／勞工試用期 也要保勞保

依照《勞工保險條例》第6條及《勞工職業災害保險及保護法》第6、7條規定，受僱公司行號等事業單位的勞工以雇主為投保單位，無...

不實發票抵稅 雙重處罰

財政部台北國稅局提醒，營業人若是無進貨事實，卻取得不實發票、虛報進項稅額，除了要補徵營業稅之外，在營所稅方面也可能遭補稅...

新貨物稅9月8上路！賞車人潮假日出籠

新貨物稅9月8上路！5日宣布後6日是第一個周末，汽車銷展間出現睽違已久賞車人潮，業務員全體總動員連絡想買車的客戶，汽車界...

房屋稅新制引爭議 台南5.2萬戶因戶籍受限無法享優惠

今年5月開徵的房屋稅，是新制實施的第一年，為了讓市民更清楚了解新制內容，台南市財稅局今日在中西區南美里活動中心舉辦第二場...

新住民網拍賣出逾千萬元家鄉好物！被AI抓到逃漏稅慘了

隨著網際網路興起，不只國人熱衷創業，也有越來越多新住民嗅到商機，但在開拓生意同時，也別忘了留意銷售額是否達課稅門檻。北區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。