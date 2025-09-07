新貨物稅9月8上路！賞車人潮假日出籠

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
貨物稅9月8上路！5日宣布後6日是第一個周末，汽車銷展間出現睽違已久賞車人潮，業務員全體總動員連絡想買車的客戶，汽車界預估7日看車的人數將比昨天更多，成為農曆七月難得一見的賞車人潮奇景，將進一步推升9月汽車銷售數量。

總統府於5日公告《貨物稅條例》修正條文，新版貨物稅成為低迷已久國內車市最佳復甦良藥，2,000cc以下新車可享5萬元貨物稅減徵，汰換10年以上老車再獲5萬元優惠，汰舊換新補助將於8日正式實施，不少觀望等買車的消費者，不受到農曆七月民俗月影響，6日都都開始出門看車。

台灣TOYOTA針對銷售最熱門的主力車款推出零利率的優惠；主要經銷商國都汽車業務員速度最快，5日晚上開始全力動員連絡客人看車，還推出全新的廣告單，6日的來店數量明顯增加，擺脫民俗月陰霾，而且看車的人數比原預期來的多。

國都汽車6日在檢視展間銷售概況後，汽車市場的銷售氣氛已開始改變，之前因為期待關稅及貨物稅調價而觀望的顧客，回頭來店簽約的量明顯提高，初步觀察顧客觀望的氣氛已經逐漸解消疑慮了。

LEXUS最近銷售宣傳則用更輕鬆幽默的方式跟消費者溝通，為客人分析LEXUS車款的特色，以時下流行MBTI的手法方式跟消費者互動；因應政策，這個月LEXUS推出電動化的廣宣，展間及線上都有一些活動。

TOYOTA讓政策的美意更有效力，同步減輕消費者買車的壓力，針對主力銷售車款像RAV4、COROLLA CROSS及YARIS等熱銷車款推出零利率專案。以銷售神車COROLLA CROSS全車型分期總額上限70萬元，期數上限40個月，以1.8汽油豪華車款價格85.9萬元計算，政府補助方案最高可以補助十萬元，再加上TOYOTA推出分期70萬元，消費者等於準備10萬元就可以換新車。

TOYOTA，熱門車款零利率的適用期間到9月30日止，購買指定車款且完成領牌者，可申請對應的分期優惠，經銷商及指定配合企業保有審核之權利，RAV4 HYBRID油電車型分期總額上限100萬元，期數上限60個月；YARiS CROSS全車型分期總額上限60萬元，期數上限60個月；購買COROLLA ALTIS 汽油車型（含GR SPORT）分期總額上限70萬元，期數上限50個月等多個車款。

裕隆日產汽車（NISSAN）響應貨物稅政策，自即日起至9月30日推出限時優惠活動「價禮嗨這次換NISSAN」，旗下國產與進口車款，包括Sentra、Kicks、X-Trail及搭載e-Power的Kicks e-Power與X-Trail e-Power，全面推出加碼購車優惠，結合政府補助，入手門檻大幅下降，預期將帶動市場買氣回升，最高價惠下殺27萬。

以NISSAN SENTRA尊爵版為例，原價78.5萬元，搭配10萬元貨物稅補助與4.7萬元購車金，入手價僅63.8萬元。

擁有英國血統的MG品牌也積極促銷，MG HS、ZS全車系適用「貨物稅減免」最高達10萬元，再搭配限時心動購車金方案目前最低入手價HS 1.5旗艦版79.9萬，ZS心動版59.9萬、ZS旗艦版62.9萬起。

