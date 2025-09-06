房屋稅新制引爭議 台南5.2萬戶因戶籍受限無法享優惠

今年5月開徵的房屋稅，是新制實施的第一年，為了讓市民更清楚了解新制內容，台南市財稅局今日在中西區南美里活動中心舉辦第二場「房屋稅2.0新制」說明公聽會，台南市約5.2萬戶因戶籍設置限制，無法適用1.2%自住房屋稅率，財稅局說，已多次向財政部反映，建議取消戶籍限制或增訂有條件認定，持續爭取制度調整。

公聽會由財稅局長李建賢主持，除由財稅局詳細說明新制重點外，亦針對民眾反映自住房屋戶籍限制所產生的困難，說明市府因應作法。

財稅局指出，依統計資料顯示，全市約98.4%市民(約59.8萬人)持有3戶以下房屋，不受新制影響。

然而，仍有約5.2萬戶因單身、就業、農漁保、房屋受災拆遷、家暴防治或身心障礙者車輛減免等情況，無法辦理戶籍登記，導致無法適用1.2%的自住房屋稅率，相當可惜。

此現象為全國性問題，財稅局已透過多元管道多次向財政部反映，未來會持續溝通，朝向建議取消自住房屋須設戶籍規定來解決，或納入有條件的認定機制，以降低制度衝擊。

會中，針對同性婚姻，配偶的父母設立戶籍無法適用自住房屋稅率問題，建議應向財政部反映應比照異性婚姻的房屋可以適用自住房屋稅率，也有民眾再次針對農保無法設立戶籍問題提出建議，放寬納入自住範圍。

財稅局重申，中央推動房屋稅2.0新制的主要目的在於促進房屋有效利用與穩定房價，呼籲市民如有多餘房屋，可考慮出租或出售，不僅可節稅，亦有平抑房價的效果。

財稅局並提醒，自住房屋辦理戶籍登記後記得在房屋稅開徵40天前即3月22日前向房屋所在地稽徵機關申報自住房屋稅率1.2%，以維護權益。