新住民網拍賣出逾千萬元家鄉好物！被AI抓到逃漏稅慘了

記者胡順惠／台北即時報導
國稅局現在也利用AI智能系統抓逃漏稅，比以往更省時且精準。圖／聯合報系資料照片
隨著網際網路興起，不只國人熱衷創業，也有越來越多新住民嗅到商機，但在開拓生意同時，也別忘了留意銷售額是否達課稅門檻。北區國稅局近日就查核到一起案例，新住民美美（化名）在網路上販售東南亞生活用品與保養品，營業額突破1,800萬元卻未依法申報繳稅，遭北區國稅局查獲，不僅補稅91萬多元，還被依規定從重處罰。

北區國稅局說明，美美從2023年3月起透過網路平台販售各式商品，並經營社群粉絲專頁吸引買氣，由於每月銷售額早已達到營業稅起徵點，卻未辦理稅籍登記，也未依規定開立統一發票。

稽徵機關透過AI智能稅務應用系統（STS），比對金流、物流等數據後，確認她自2023年3月至2024年間漏開發票、漏報銷售額，最終遭補稅並受罰。

國稅局提醒，目前營業稅起徵點規定為，銷售貨物達新台幣10萬元、銷售勞務達5萬元，就必須申報繳稅，隨著新住民人數突破60萬，越來越多人選擇在網路經營異國美食或特色商品，但不論是新住民或一般民眾，只要金額達到標準，都應依法報繳，以確保租稅公平。

國稅局強調，若有疏漏，建議在尚未遭檢舉或查核前，主動向國稅局補報並繳納稅款，以免未來面臨補稅處罰，得不償失。

