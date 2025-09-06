聽新聞
男賣房報裝修卻沒發票！國稅局抓包下場慘了
賣房裝修費不能亂報！台北一名張先生近期出售房產時，試圖將公司裝修費用誤報為個人房屋的裝修成本，最後不僅被國稅局查出補稅64萬元，還得面臨罰鍰處分。
台北國稅局指出，依規定，個人在申報房地合一稅時，確實可以將「能增加房屋價值或效能、且非短期耗竭的裝修費」列入成本，藉此減少應稅所得。不過，必須要有真實的修繕事實，並附上合法憑證，包括統一發票、收據、合約、估價單、付款證明以及修繕前後照片等資料。若以不實單據虛報，不但會被剔除，還可能遭補稅並加罰。
國稅局日前查核到一起違規案例，張先生於2024年2月出售自己在2018年買下的房屋，申報時聲稱裝修費高達320萬元，卻僅附上估價單，沒有發票或付款證明。
國稅局要求補件，他則辯稱發票已遺失，進一步查證後發現，該筆裝修工程其實是由張先生擔任負責人的公司出資，裝修的對象也是公司辦公室，而非個人房屋。
國稅局因此認定他虛報成本，剔除裝修費，並依規定補徵稅額64萬元（320萬元×20%稅率），另依漏稅額處以2倍以下罰鍰。
國稅局強調，民眾辦理房地合一稅申報時，千萬不要抱著僥倖心態，試圖用不實單據報裝修費逃漏稅。若無法舉證，就算一開始成功報上去，最後也會被查出，不但要補稅，還可能加罰，得不償失。
