買小客車減貨物稅 下周上路

車界翹首等待的貨物稅修正案昨（5）日終於等來總統府的正式公告，新購車領牌減徵貨物稅5萬元，下周一起購買新車的消費者，2000cc以下小客車就可以享受貨物減徵5萬元的優惠，由於上路時程比預期來得早，各家車廠因此都鬆了一口氣，包括VW、VOLVO與NISSAN各家車廠搶攻政策利多，推出加碼促銷，下半年車市終將啟動。

今年8月下旬貨物稅修正案進入立法院之後，台灣車市幾乎全面停擺，包括車商與消費者全都在等待貨物稅修正案實施日才願買車，車商更擔心修正案上路後，最久將等到今年年底才上路。

但根據總統府昨日公告的「貨物稅條例」修正第12條之五條文，排氣量2,000cc以下小客車新購可減免5萬元貨物稅，再加汰舊換新最高可減10萬元，新措施下周一就可上路。

為了加強今年買氣，各家車商將全面動員，展開促銷專案，台灣車市動能並將重新展現。包括前一日福斯汽車釋出最多降價41萬元的促銷案後，昨日國際富豪也發表改款XC90 ，強調改款後配備加值超過40萬元卻不加價， B5 輕油電的Plus及Ultra、T8 PHEV Ultra三款車型編成，295.6萬元起。但在改款新車上市後，改款前車款議價空間勢必加大，一般認為議價空間有機會達到50萬元。

裕日車則在昨天第一時間推出對應促銷方案，以「價禮嗨 這次換NISSAN」響應法規再加碼指定車型限時優惠價63.8萬元起，本月入主再享5萬元配件金，若加計貨物稅減徵補助最高金額，優惠總價值最高預計可達27萬元，全面搶攻市場。

不只是車商祭出優惠方案，昨日消息傳出，各家車商的業務代表立即全面通知客戶，貨物稅減徵法案即將實施，有意購車或是原本即已訂車的顧客可以馬上提車。