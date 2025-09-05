快訊

小客車汰舊換新減徵貨物稅最高10萬元 延至119年底

中央社／ 台北5日電

總統賴清德今天公告貨物稅條例修正第12條之5條文，新購排氣量2000cc以下小客車可減免新台幣5萬元貨物稅。財政部表示，民眾於9月7日以後完成新領牌照登記即可申請，若符合汰舊換新資格最高減徵10萬元。

財政部今天發布新聞稿表示，為活絡車市買氣、振興車輛相關產業，並兼顧節能減碳，新法增訂新購汽缸排氣量2000cc以下小客車每輛最高減徵新台幣5萬元、汽缸排氣量150cc以下機車每輛最高減徵2000元規定，實施期間自生效日9月7日起至2030年12月31日。

財政部說明，新法也延長中古汽、機車汰舊換新減徵退還貨物稅措施，實施期限至2030年12月31日。

財政部舉例，民眾新購小型小客車，並於今年9月7日以後完成新領牌照登記，該車輛即可申請減徵退還新車貨物稅最高新台幣5萬元，如同時符合報廢出廠10年以上、持有1年以上的中古汽車汰舊換新減徵退還貨物稅規定，得再申請退還汰舊換新最高5萬元貨物稅，每輛合計最高減徵稅額為10萬元。

財政部表示，將儘速辦理修正「中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」，並加強宣導，以利徵納雙方遵循，確保消費者退稅權益。

減徵 貨物稅 新台幣

