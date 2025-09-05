可以準備買新車了！財部教你這招最多省下10萬元

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
圖為台中港停滿進口車的場景。圖／聯合報系資料照片
圖為台中港停滿進口車的場景。圖／聯合報系資料照片

新車最高可省10萬元！總統5日公布修正《貨物稅條例》第12條之5，規定自今年9月7日起至2030年12月31日止，新購2,000cc以下小客車可享每輛最高5萬元貨物稅減徵，150cc以下機車則可享每輛最高2,000元；同時，中古汽、機車汰舊換新的貨物稅減徵退還措施也延長至2030年底。

財政部舉例，消費者若購買新車並於9月7日以後完成領牌，就可申請新車減稅最高5萬元；若再同時報廢一輛出廠10年以上、持有1年以上的中古汽車，還能再申請最高5萬元的汰舊換新退稅，合計每輛最多可減徵10萬元。機車同樣適用相關優惠。

財政部表示，此舉不僅可活絡車市、振興產業，還能推動車輛汰舊換新，提升節能減碳效益，後續將儘快修正相關辦法，並加強宣導，保障民眾退稅權益。

