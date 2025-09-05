防堵中國大陸洗產地！海關查獲168筆疑似違規案例、50件開罰
財政部關務署強力防堵「洗產地」，自2025年4月啟動強化查核以來，截至8月31日止，四大關口已檢查輸美貨物1萬4,025筆，查獲168筆疑似違規案件，涉及產地標示不實或未依規定標示，其中已有50件遭經濟部國際貿易署裁罰。
關務署指出，為避免中國大陸及第三地貨品偽冒「MIT」再轉運至美國規避關稅，海關採取「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰」三嚴措施，今年4月中起，已責成基隆關、台北關、台中關及高雄關成立「違規轉運強查小組」，每周至少查核一次，並由關務長親自帶隊執行。
違規貨品涵蓋多種產業，包括電腦機殼、訊號線或轉換器、變壓器、通訊器具、塑膠製品、光阻剝離劑、燈具、無線門鈴、延長線、電子遊戲機零件、網通設備及風扇等。
關務署強調，後續強查小組將持續運作，並結合經濟部及美方合作，透過情資交換與風險分析，更精準鎖定可疑廠商與貨物。海關將嚴格執法，嚴查嚴罰，確保杜絕「洗產地」，擦亮MIT招牌，維護台灣產業利益與貿易秩序。
