財部：強化轉運查核 查獲輸美168筆疑涉違規案件

財政部關務署今天表示，自4月成立強化違規轉運查核小組以來，每週至少查核1次，截至8月31日，已查核輸美貨物共1萬4025筆，並查獲168筆疑涉違規轉運案件。

關務署說明，為防堵中國大陸及第三地出口貨品違規轉運規避美國加徵關稅，繞經台灣偽冒台灣製造後轉運至美國，海關採事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰「3嚴」措施因應。

關務署表示，今年4月中責成基隆關、台北關、台中關、高雄關成立強化違規轉運查核小組，每週至少查核一次，並由關務長親自帶隊指揮強查行動。

關務署說明，經統計，截至8月31日止，各關強查小組已查核輸美貨物共1萬4025筆，查獲168筆產地標示不實或未依規定標示的疑涉違規轉運案件，主要違規貨品包括電腦機殼、訊號線或轉換器、變壓器、通訊器具、塑膠製品、光阻剝離劑、燈具、無線門鈴、延長線、電子遊戲機零件、網通設備及風扇等，均移送經濟部國際貿易署依貿易法進行裁處，目前已裁罰50筆。

關務署說明，各關違規轉運強查小組將持續運作，並加強與經濟部及美方合作，蒐集情資，精進風險分析，準確鎖定可疑廠商及貨物，嚴防違規轉運、洗產地等違法行為，並予嚴查嚴罰，擦亮MIT招牌，維護台灣產業整體利益及貿易秩序。