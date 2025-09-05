聽新聞
從重病老伴帳戶領兩千萬元還債 婦漏一細節被追遺產稅
繼承人若在被繼承人重病期間提領大筆存款，卻無法舉證資金用途，小心全數會被國稅局認定為遺產課稅。財政部南區國稅局提醒，許多人誤以為只要在親人過世前先把錢領出來，就不會算進遺產，但若發生在病重期間，且繼承人拿不出清楚的憑證，就會依法併入遺產總額課稅，恐面臨補稅風險。
國稅局說明，依《遺產及贈與稅法施行細則》第13條規定，被繼承人若在死亡前因重病無法處理事務期間，所舉債、出售財產或提領存款，繼承人若無法證明其資金流向或用途，相關金額仍要列入遺產課稅。
該局舉例，老張（化名）生前因病住院，期間帳戶曾被提領2,000萬元，並結購外幣匯至境外帳戶，經查，老張當時已無意識，無法親自操作，雖其配偶美美主張是為了償還境外債務，並提出境外帳戶至繼承日已無餘額佐證，但未能提供具體清償憑據，最終2,000萬元仍被列入遺產總額課稅。
國稅局提醒，繼承人如在病重親屬的帳戶提領存款，務必要保留相關單據、匯款證明或清償紀錄，否則在申報遺產稅時將被要求併計，若漏報恐遭補稅甚至受罰。
