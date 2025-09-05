爸媽送房後悔了怎麼辦？專家揭密「最省錢做法」

父母親在世時將房屋贈與給小孩，常抱著愛心與信任，但現實卻可能出現令人心痛的結果。正業地政士所所長鄭文在提醒，社會上不乏案例，孩子因交友不慎，將父母贈與的房子拿去出售或抵押貸款，導致父母老本不保，若想取回所有權，往往需要透過訴訟或契約中附加的約定，程序既漫長又辛苦，但如果雙方合意返還，其實還有合法且較省錢的「返還贈與」登記方式可供參考。

鄭文在舉例，有一位母親在2017年將一間房屋平均贈與給三個孩子，各自持有三分之一的所有權，然而隨著先生過世，母親逐漸擔心子女若有意處分房屋，生活保障將受到威脅，因此決定要把房屋重新登記到自己名下。

幸好三名子女理解母親的顧慮，願意配合返還，但問題是，究竟該透過哪一種方式辦理，透過買賣、贈與，還是訴訟調解，而衍生相關的契稅、贈與稅、土地增值稅要如何處理，都是一大問題。

鄭文在解釋，由於這個案例是「合意返還」，因此無須走法院判決或調解程序，如果以買賣方式辦理，母親需提出金流購買，恐讓積蓄「見光死」，若採一般贈與方式，雖然不動用母親金流，但仍需繳納契稅、贈與稅與土地增值稅，最後終於找到最省錢的辦法。

依內政部2019年6月26日函釋規定，已辦完的贈與登記，若事後雙方依民法合意解除贈與契約，不需要另立公定契約書，並可免徵契稅。而贈與稅部分，由於三位子女持有的房屋與土地現值均未超過244萬元的免稅額，因此也不用繳贈與稅，唯一需負擔的是土地增值稅。

因房屋在2017年贈與、2025年返還，土地公告現值已有變動，須補繳土地增值稅，母親如果日後若再出售房屋，土地前次移轉現值將以2025年為基準，因此並沒有「多繳稅」的損失。