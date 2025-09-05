快訊

國稅局：閒置固定資產 折舊提列不可中斷

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

近期部分營利事業受美國對等關稅影響，縮減生產規模，甚而將部分生產線上設備暫停使用，對此，財政部南區國稅局表示，依營利事業所得稅查核準則第95條第2項規定，固定資產之折舊，應逐年提列不得間斷；其因未供營業上使用而閒置，除其折舊方法採用工作時間法或生產數量法外，應繼續提列折舊；其未提列者，應於應提列之年度予以調整補列。

該局進一步說明，營利事業之固定資產，如其折舊方法採用工作時間法或生產數量法，因在閒置期間未實際供生產使用，故其折舊費用計算為0元；惟若採用平均法、定率遞減法或年數合計法者，縱閒置未使用，仍應依據實際成本，以其未折減餘額，依上開查核準則規定繼續提列折舊，不得中斷。

該局舉例說明，甲公司109年1月購置機器設備1台供生產使用，成本300萬元，預估殘值50萬元，耐用年限5年，採平均法計提列折舊，每年應提列折舊費用50萬元，甲公司112年下半年受經濟景氣影響，產量鉅幅下滑，致該機器設備閒置未使用，故甲公司就該設備僅提列112年上半年折舊25萬元，並於113年下半年景氣回升機器設備恢復使用時，續提113年下半年折舊費用25萬元，經稽徵機關發現其112及113年均未依查核準則規定按年提列折舊，乃輔導其更正補列112及113年度折舊費用，各增加25萬元。

該局提醒，營利事業購置固定資產提列折舊，應按不短於固定資產耐用年數表規定之耐用年數，依營利事業所得稅查核準則規定逐年提列不得間斷，如未依規定提列者，應於應提列之年度予以調整補列，不得自行遞延於以後年度補提。

景氣 所得稅

