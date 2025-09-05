快訊

財部：個人基本所得應納稅額 4年增逾9倍

中央社／ 台北5日電
報稅示意圖。圖／AI生成
財政部表示，觀察2019年至2023年間，個人基本所得申報狀況，不論戶數或應納稅額皆顯著成長，稅額由新台幣19.6億元增至201.3億元，增逾9倍；申報戶數由1833戶增至4761戶，成長1.6倍。

財政部本週發布財政統計通報，說明近年個人基本所得申報狀況。

財政部表示，台灣自2006年起施行最低稅負制，確保適用租稅減免優惠的個人及企業至少需繳納基本稅額，以維護租稅公平性。根據統計，2019年至2023年間，不論戶數或應納稅額皆顯著成長，申報戶數由1833戶增至4761戶，稅額從19.6億元增至201.3億元，而2023年占當年綜所稅整體應納稅額4.0%（2019年為0.6%），反映個人基本所得額涵蓋範圍與其規模值均有擴張。

檢視各年度個人基本所得稅額細項，財政部指出，2019年個人基本所得額共298億元，2020年隨海外所得總額成長，增至509億元；2021年因有價證券交易所得範圍納入出售未上市櫃股票所得額，致當年有價證券交易所得增至126億元，整體規模續成長至846億元。

財政部表示，2022年受全球股市重挫影響海外所得總額，下滑至694億元；2023年則因全球股市反彈、高所得族群分離課稅股利所得成長、海外所得總額納入個人受控外國企業（CFC）營利所得、納稅義務人租稅依從度提升等諸多因素影響，致當年度基本所得額創歷史新高，達1951億元。

在申報戶組成結構方面，財政部也發現申報戶有趨於高齡化、家庭類型改變、戶籍所在地更集中於台北市等3個「質變」，整體而言，個人基本所得額主要由設籍台北市的高齡有偶無扶養家庭所貢獻。

根據統計資料，2023年逾60歲納稅義務人的家戶占比達65%，相較2019年增加21個百分點；有配偶且無扶養親屬家戶占比達60%，相較2019年增加21個百分點；2023年設籍於台北市家戶占比已逾7成，相較2019年增約30個百分點。

