節能家電退稅 六個月內申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

想買新冰箱或冷氣的民眾注意了，財政部北區國稅局提醒，為推動節能減碳，同時鼓勵民眾汰舊換新、選購高效率家電，購買節能電器可享最高2,000元退稅優惠，適用期限已延長到2029年12月31日。

國稅局說明，《貨物稅條例》規定，凡購買經濟部核定能源效率等級為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，且不是拿來轉售、也沒有退貨，每台最高可退還貨物稅2,000元，申請人應自購買日（以發票或收據上的交易日期為準）次日起六個月內，透過網路或書面方式，向任一國稅局提出申請。

申請時，買受人需檢附相關文件，包括第一，買受人身分證、護照或居留證影本（若透過網路申請則免附）；第二，銷售商開立的統一發票影本，或載明統一編號的收據影本，上面需清楚標示廠牌、品名與型號，如果拿到的是雲端發票或電子發票證明聯，則不需再附；第三，若選擇線上申請，也可直接上傳發票或收據影本，不需再寄送紙本。

