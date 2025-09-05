外籍人士欠稅 限制出境

外籍人士若在台灣欠稅，恐會面臨「無法出境」的窘境。財政部台北國稅局提醒，依規定，非中華民國境內居住個人若有稅款未繳清，稽徵機關可依法通知內政部移民署限制出境；若該人士已離境，則在下次入境後，必須先繳清稅款才能順利離境，否則將被攔阻在機場。

舉例來說，荷蘭籍彼得（化名）曾在台受僱於外商分公司，因2022年度欠繳綜所稅150多萬元，國稅局依法通知移民署不得讓他辦理出境，問題是，當時彼得早已因公司調職離開台灣。

直到彼得日後入境出差、準備再度返國時，才在機場被攔下，彼得雖立即表明願意繳清稅款，但因為他沒有台灣銀行帳戶，也沒有足夠現金，雖國稅局告知可透過參加我國繳稅系統的信用卡機構刷卡繳納，但他所持卡片不在名單內，只能眼睜睜看著自己預訂的班機起飛。