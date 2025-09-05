贈與特殊財產 釐清估價方式

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

納稅人申報贈與稅時，須正確評估財產價值，否則可能因低估價額而遭補稅。財政部台北國稅局近日查獲，有民眾將具有高爾夫球會員證性質的股票贈與子女時，誤以發行公司每股淨值申報，當作免稅案件，經查核後，國稅局依照實際市場行情調整價值，並補徵贈與稅款。

台北國稅局指出，經營高爾夫球場公司，若以股東制方式招募會員，該公司股票不僅代表股東權益，更同時附帶球場會員資格，也就是說，這類股票與一般公司股票不同，其價值應反映「會員證的市場價值」，而非僅看公司帳面淨值，依照《遺產及贈與稅法》規定，贈與財產應以贈與時的「市場價值」為準。

舉例來說，阿華（化名）在2025年8月8日，將一股未上市且非興櫃的甲育樂開發股份有限公司股票，贈與給兒子小強，依申報時資料，甲公司股票每股淨值為新台幣60萬元，因此阿華申報時，僅以公司淨值60萬元認定，誤以為屬免稅範圍。

但國稅局進一步查核時發現，甲公司股票同時等於一張高爾夫球會員證，當月該會員證的市場行情價高達320萬元，認定應以市場價值320萬元計算，扣除當年度每人贈與稅免稅額244萬元後，應課徵贈與稅7.6萬元，最終，國稅局依規補徵稅款，確保課稅公平。

國稅局提醒，民眾若贈與具有特殊性質的財產，例如會員證、藝術品或兼具特殊權益的股票，應特別注意申報價值的計算方式，若僅以帳面淨值或主觀估價填報，將可能被認定低估，補徵稅款之外，還可能面臨罰鍰。

國稅局強調，正確理解相關估價規定，不僅能避免觸法與爭議，也能確保交易與贈與過程透明合規。

