2026年上路 婚育宅補貼標準放寬 彈性育嬰假 預告租賃條例修法

經濟日報／ 記者歐芯萌胡順惠／台北報導
行政院會4日宣布三大政策挺青年，除拍板育嬰留停彈性化、青年婚育租屋協助專案都自明年上路外，也預告將修正租賃條例，保障租屋權益。記者曾吉松／攝影
行政院會4日宣布三大政策挺青年，除拍板育嬰留停彈性化、青年婚育租屋協助專案都自明年上路外，也預告將修正租賃條例，保障租屋權益。記者曾吉松／攝影

行政院會昨（4）日宣布三大政策挺青年，除拍板育嬰留停彈性化、青年婚育租屋協助專案都自明年上路外，也預告將修正租賃條例，保障租屋權益。

勞動部推出「育嬰留停照顧彈性化方案」，軍公教也適用，行政院長卓榮泰昨日在院會中表示，育嬰留停將能夠以「日」申請，落實「雙就業、雙照顧」政策目標，達到照顧不離職，期待明年1月1日可準時上路。為鼓勵雇主共創友善職場，勞動部也規劃給予企業獎勵。

行政院照顧青年三箭 圖／經濟日報提供
勞動部長洪申翰說明，現行育嬰留職停薪最短不能少於30日，造成勞工面對家庭與職場上時間的困窘。為幫助有需要的新手爸媽，面臨小孩有短期照顧需求可以「日」請育嬰留停；若小孩發生緊急狀況，例如保母突然通知要提早接小孩，可以「小時」請家庭照顧假。

勞動部也推出相關配套。其中為獎勵支持友善企業，考量30人以下企業占比逾97%，雇主有人力需求，為不造成雇主負擔，由政府給予小微企業經濟支持，勞工申請一日育嬰留停發給雇主定額獎勵金1,000元。這部分已編列在明年度勞動部預算，匡列5億元。

內政部預計明年正式開辦「青年婚育租屋協助專案」，其中「婚育宅」政策是核心亮點。初期規劃可嘉惠48.3萬戶次、總經費達269億元，預算來源自行政院核定的租金補貼與包租代管計畫等。

內政部表示，未來中央興辦的社宅將匡列至少20%房源保障新婚與育兒家庭入住，但若申請超額，仍須以抽籤方式決定。另外補貼標準也全面放寬。

另外為強化房客權益，內政部正研議修正《租賃住宅市場發展及管理條例》，將從保障最短租期、限制租金漲幅、維護房客權益、提供法律救濟四方向切入，目標今年9月底前送行政院，並力拚下會期完成修法。

在限制租金漲幅方面，房東若要漲租須事前通知房客，漲幅以每月主計總處公布「租金指數年增率」為上限，目前漲幅多在2%左右，例如月租1萬元最多只能漲200元；房東未來不得拒絕租客遷入戶籍，不得要求房客代繳房屋稅等不合理條件，口頭約定將被視為無效，若違反，制度將設有罰則。

