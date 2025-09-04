快訊

3、4月期千萬發票剩2天！常點外送漏這細節恐讓獎金充公

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
規定是必須在「開獎前一日完成歸戶」才算數，所以中獎後才歸戶要等下一期才適用。圖／聯合報系資料照
中獎1,000萬元的統一發票只剩最後2天領獎期限，否則獎金將全數充公！財政部提醒，2025年3、4月期統一發票仍有6張大獎尚未兌領，其中包括3張千萬特別獎、2張200萬元特獎，以及1張雲端發票百萬獎，呼籲中獎民眾務必在9月5日截止前完成領獎手續。

這期中獎號碼分別是，千萬特別獎「64557267」，200萬元特獎「64808075」，頭獎3組「04322277、07903676、98883497」，目前尚未兌領的千萬發票消費地點包括台北市信義區App Store訂閱費260元、台中市南區MOS BURGER消費270元，以及高雄市大社區萊爾富購買39元飲品；兩張200萬元特獎分別在桃園市觀音區萊爾富（45元飲品）與中壢區7-ELEVEN（75元飲品）；至於雲端百萬獎，則是台北市信義區的Google Play訂閱費399元。

中獎人須留意領獎程序，不只要攜帶紙本發票或完成雲端歸戶，更要在期限內完成手續。台北國稅局特別舉例，曾有民眾在外送平台消費中獎百萬元大獎，卻因發票夾雜廣告沒留意，直到最後一天才發現中獎，臨時申請歸戶，但因規定必須在「開獎前一日完成歸戶」才算數，最終錯失百萬獎金，令人扼腕。

國稅局呼籲，民眾務必妥善保管發票、及早確認是否中獎，並提前設定載具歸戶，避免因一時疏忽讓大筆獎金付諸東流。

小孩從沒回家...還能拿到特留分？律師揭「排除繼承權方法」：遺囑＋執行人

「王先生您好，這邊請坐。請問這位是媽媽嗎？」我望著面前坐下來的這對老人與中年男子，阿嬤看起來約莫八十歲，一臉慈祥又略帶拘謹，正在找個好位置放置她的拐杖，而身旁的男士大約六十歲上下，眼神裡滿是關切。經驗告訴我，這應該是一對母子。 「是的，吳律師，這位是我母親。」「王媽媽您好，我是吳律師。」我親切地看著阿嬤說。 「媽～律師在跟您說話啦～」王先生朝著母親耳邊大聲提醒。「不好意思，吳律師，我媽媽重聽，要這樣講她才聽得見。」「律師小姐妳好！」阿嬤用濃濃的台灣國語，微笑著回應我，聲音有些顫抖，但依然充滿禮貌。 「請問今天想跟我討論的是什麼樣的事情呢？」「我來幫我媽媽說比較快啦，她老人家想立遺囑，把財產留給我和哥哥，不打算留給妹妹。」 我點點頭，語氣溫和地問：「方便請教一下，家裡目前的狀況嗎？爸爸還在嗎？您們一共有幾位兄弟姐妹呢？」這類涉及遺產規劃的問題，第一步總是要先釐清所有的潛在繼承人。 「爸爸已經過世了，就剩我們三兄妹而已。」「那麼…可以請問，為什麼媽媽不想把財產留給妹妹呢？」

大陸祭出「緩課+抵稅」雙優惠！勤業眾信點出三類台商最有利

時隔七年，中國大陸再次推出重大稅務優惠，根據2025年第2號公告（以下簡稱「2號公告」），外商若將自中國大陸企業分得的股...

房東不准房客申請補貼 罰

房東注意了，內政部正研議修正《租賃住宅市場發展及管理條例》，涵蓋四大修法方向，其中，未來房東若拒絕房客申請租金補貼、遷入...

列報醫療設備折舊 留意年限

財政部台北國稅局提醒，開業醫師購買醫療用機器及設備時，在申報執行業務所得、列報折舊費用時，須依規定以不短於七年的耐用年數...

民宿符三條件 免營業稅籍

屏東縣財稅局提醒，民宿適用的房屋稅率要依是否符合「家庭副業要件」來判斷，若民宿規模小，屬於家庭副業型態，稅率會比一般營業...

