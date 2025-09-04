3、4月期千萬發票剩2天！常點外送漏這細節恐讓獎金充公

中獎1,000萬元的統一發票只剩最後2天領獎期限，否則獎金將全數充公！財政部提醒，2025年3、4月期統一發票仍有6張大獎尚未兌領，其中包括3張千萬特別獎、2張200萬元特獎，以及1張雲端發票百萬獎，呼籲中獎民眾務必在9月5日截止前完成領獎手續。

這期中獎號碼分別是，千萬特別獎「64557267」，200萬元特獎「64808075」，頭獎3組「04322277、07903676、98883497」，目前尚未兌領的千萬發票消費地點包括台北市信義區App Store訂閱費260元、台中市南區MOS BURGER消費270元，以及高雄市大社區萊爾富購買39元飲品；兩張200萬元特獎分別在桃園市觀音區萊爾富（45元飲品）與中壢區7-ELEVEN（75元飲品）；至於雲端百萬獎，則是台北市信義區的Google Play訂閱費399元。

中獎人須留意領獎程序，不只要攜帶紙本發票或完成雲端歸戶，更要在期限內完成手續。台北國稅局特別舉例，曾有民眾在外送平台消費中獎百萬元大獎，卻因發票夾雜廣告沒留意，直到最後一天才發現中獎，臨時申請歸戶，但因規定必須在「開獎前一日完成歸戶」才算數，最終錯失百萬獎金，令人扼腕。

國稅局呼籲，民眾務必妥善保管發票、及早確認是否中獎，並提前設定載具歸戶，避免因一時疏忽讓大筆獎金付諸東流。