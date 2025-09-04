快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

大陸祭出「緩課+抵稅」雙優惠！勤業眾信點出三類台商最有利

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷。圖／業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷。圖／業者提供

時隔七年，中國大陸再次推出重大稅務優惠，根據2025年第2號公告（以下簡稱「2號公告」），外商若將自中國大陸企業分得的股息或紅利再投入符合條件的境內投資，不僅能延緩預提所得稅繳納，還能按再投資金額的10%抵減未來取得的股息、利息或特許權使用費等稅額，未抵減部分還可結轉。專家提醒，這項新政策雖可能讓台灣法人投資模式出現重複課稅，但對台灣個人透過境外公司進行間接投資，反而相對有利。

勤業眾信稅務部資深會計師徐曉婷分析，根據2號公告及後續補充規定，外商若要同時享有「緩課」與「抵稅」雙重優惠，必須符合五個條件。

以台灣個人透過BVI公司投資中國大陸企業為例，第一，資金來源必須是中國大陸企業實際分配的股息或紅利，不得來自股權轉讓或投資收回；第二，再投資方式需為增資原企業、新設企業，或收購非關聯方股權。

第三，被投資的產業須列入全國《鼓勵外商投資產業目錄》，中西部專屬目錄不適用；第四，再投資期間為2025年至2028年，且須連續持有滿5年，若提前退場須補繳稅款及滯納金；第五，資金須由原分配企業直接匯入新投資企業帳戶，中間不得轉手。

徐曉婷舉例，若BVI公司將分得的100元盈餘再投資，原本需繳10元的預提所得稅可先緩繳，且同時獲得10元抵減額度，未來若收回投資需補繳稅款，則能用當初累積的抵減額抵銷，等於形成「免稅效果」。不過，她也提醒，實務執行仍需觀察後續細節限制。

徐曉婷指出，2號公告對三類台商特別有利，首先，家族企業型台商，透過台灣個人間接投資，可節省股息分配稅負；其次，資金尚未到位的台商，可利用再投資方式補繳認繳資本，不必額外投入新資金；第三，計畫退場或釋股的台商，也能透過再投資享受稅負遞延、稅額抵免與資金靈活運用的好處。

徐曉婷提醒，雖然中國大陸盈餘再投資不計入投資累計金額，但仍須依規定向台灣投審司申報，以避免後續合規風險。

台商 會計師

延伸閱讀

陸商務部：對康寧等美國企業光纖 徵最高78.2%反傾銷稅

2女術後喪命涉違法使用大陸醫材 高雄減重名醫200萬交保

大陸電池全球市占衝七成 寧德時代37%居冠、比亞迪17%第二

大陸電池廠全固態產品生產 傳捷報

相關新聞

大陸祭出「緩課+抵稅」雙優惠！勤業眾信點出三類台商最有利

時隔七年，中國大陸再次推出重大稅務優惠，根據2025年第2號公告（以下簡稱「2號公告」），外商若將自中國大陸企業分得的股...

房東不准房客申請補貼 罰

房東注意了，內政部正研議修正《租賃住宅市場發展及管理條例》，涵蓋四大修法方向，其中，未來房東若拒絕房客申請租金補貼、遷入...

列報醫療設備折舊 留意年限

財政部台北國稅局提醒，開業醫師購買醫療用機器及設備時，在申報執行業務所得、列報折舊費用時，須依規定以不短於七年的耐用年數...

民宿符三條件 免營業稅籍

屏東縣財稅局提醒，民宿適用的房屋稅率要依是否符合「家庭副業要件」來判斷，若民宿規模小，屬於家庭副業型態，稅率會比一般營業...

繼承土地抵稅 要報土增稅

屏東縣財稅局提醒，依財政部規定，繼承人若以土地抵繳遺產稅，並將土地移轉登記為國有，仍須辦理土地現值申報與審核，並依規定申...

房地合一稅 免納暫繳稅額

營所稅暫繳申報已於9月開跑，財政部北區國稅局表示，今年暫繳有一項新制，企業申報暫繳時，採用「一般暫繳」方式（即以前一年營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。