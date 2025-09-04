民宿符三條件 免營業稅籍
屏東縣財稅局提醒，民宿適用的房屋稅率要依是否符合「家庭副業要件」來判斷，若民宿規模小，屬於家庭副業型態，稅率會比一般營業用來得低，反之若規模大或選擇登記營業稅籍，則要按營業用稅率課稅。
財稅局解釋，所謂「家庭副業型態民宿」必須同時符合三個條件，第一，客房數在五間以下；第二，客房總面積不超過150平方公尺；第三，沒有僱用員工，且由屋主自行經營。
財稅局指出，必須同時符合三項標準，才可免辦營業稅籍登記，房屋稅會依《房屋稅條例》規定，套用「其他住家用」稅率，落在2%至4.8%間，與一般住宅接近，負擔相對輕。
但若民宿超過上述規模，或業者主動辦理營業稅籍登記，就不再適用住家用稅率，而是要依「營業用」標準課徵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言