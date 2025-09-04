民宿符三條件 免營業稅籍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

屏東縣財稅局提醒，民宿適用的房屋稅率要依是否符合「家庭副業要件」來判斷，若民宿規模小，屬於家庭副業型態，稅率會比一般營業用來得低，反之若規模大或選擇登記營業稅籍，則要按營業用稅率課稅。

財稅局解釋，所謂「家庭副業型態民宿」必須同時符合三個條件，第一，客房數在五間以下；第二，客房總面積不超過150平方公尺；第三，沒有僱用員工，且由屋主自行經營。

財稅局指出，必須同時符合三項標準，才可免辦營業稅籍登記，房屋稅會依《房屋稅條例》規定，套用「其他住家用」稅率，落在2%至4.8%間，與一般住宅接近，負擔相對輕。

但若民宿超過上述規模，或業者主動辦理營業稅籍登記，就不再適用住家用稅率，而是要依「營業用」標準課徵。

民宿 營業稅 房屋稅

