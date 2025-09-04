繼承土地抵稅 要報土增稅
屏東縣財稅局提醒，依財政部規定，繼承人若以土地抵繳遺產稅，並將土地移轉登記為國有，仍須辦理土地現值申報與審核，並依規定申報土增稅，才能完成移轉程序。
有民眾因繼承父親遺產，手頭現金不足以繳納遺產稅，希望以繼承土地抵繳稅款，並詢問是否還需申報土增稅。
財稅局解釋，繼承土地移轉登記為國有，與單純繼承土地不同，須經過土增稅申報程序，也就是說，即使繼承人是因繳稅需求才移轉土地，也不能免除申報義務，該規定是依據財政部1979年7月23日函釋，至今仍適用，目的在於確保土地移轉課稅公平。
至於抵繳土地計價方式，財稅局指出，會以國稅局核定「抵繳單價」為基準，一般情況下，以繼承日當期公告土地現值為準；但若抵繳土地是都市計畫內公設保留地，或用非繼承標的土地來抵繳，則改以「抵繳日當期公告土地現值」為準，不同情況適用基準不一，民眾須先確認清楚，避免程序延誤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言