繼承土地抵稅 要報土增稅

屏東縣財稅局提醒，依財政部規定，繼承人若以土地抵繳遺產稅，並將土地移轉登記為國有，仍須辦理土地現值申報與審核，並依規定申報土增稅，才能完成移轉程序。

有民眾因繼承父親遺產，手頭現金不足以繳納遺產稅，希望以繼承土地抵繳稅款，並詢問是否還需申報土增稅。

財稅局解釋，繼承土地移轉登記為國有，與單純繼承土地不同，須經過土增稅申報程序，也就是說，即使繼承人是因繳稅需求才移轉土地，也不能免除申報義務，該規定是依據財政部1979年7月23日函釋，至今仍適用，目的在於確保土地移轉課稅公平。

至於抵繳土地計價方式，財稅局指出，會以國稅局核定「抵繳單價」為基準，一般情況下，以繼承日當期公告土地現值為準；但若抵繳土地是都市計畫內公設保留地，或用非繼承標的土地來抵繳，則改以「抵繳日當期公告土地現值」為準，不同情況適用基準不一，民眾須先確認清楚，避免程序延誤。