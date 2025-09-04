列報醫療設備折舊 留意年限

財政部台北國稅局提醒，開業醫師購買醫療用機器及設備時，在申報執行業務所得、列報折舊費用時，須依規定以不短於七年的耐用年數來計算，不同於一般生財器具的五年，若誤用較短年限，導致折舊費用超額，將被剔除並補稅。

國稅局近期查核轄內某診所，購買價值250萬元的醫療設備，估計殘值40萬元，卻錯誤以五年來提列折舊，每年申報42萬元，計算方式為250萬元扣除40萬元殘值，除以五年提列；但依正確規定，醫療設備耐用年數為七年，應以平均法計算，每年折舊額為30萬元，因此診所超提折舊12萬元，最終被剔除並需要補稅。

國稅局解釋，「固定資產耐用年數表」明訂，醫療用機器及設備耐用年數是七年，和一般生財器具的五年不同；而依「執行業務所得查核辦法」規定，固定資產折舊須採平均法，且不得低於法定耐用年數，如果有殘值，應先從成本中扣除，再將剩餘金額平均分攤於耐用年限內。

另外若醫療設備在法定七年耐用年限屆滿後仍能繼續使用，醫師還是可以持續提列折舊，但須重新評估該資產還能使用年數，並重新估計殘值，再依規定計算。

續提折舊方式是，先把原來留下的殘值扣掉重新估列的殘值，再將差額平均分攤在估計的可使用年數中，代表即使設備還在使用，也不能無限制提列折舊，必須遵循規定辦理。

國稅局強調，折舊列報是常見的扣除項目之一，但必須依規定正確計算，才不會因短提耐用年限或錯誤計算方式而遭剔除，甚至增加補稅風險，醫師在購置昂貴醫療設備時，應特別注意耐用年數與殘值估計，並保留相關會計與憑證資料，以利查核時能清楚說明。