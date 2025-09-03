營所稅暫繳倒數！勤業眾信教你三招減壓

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

九月是營所稅暫繳的關鍵月份，勤業眾信聯合會計師事務所國內稅務負責人張瑞峰提醒，企業採曆年制，務必在月底前完成暫繳申報，並掌握三大注意事項，才能減輕短期資金壓力、妥善安排營運資金。

張瑞峰指出，首先，要先評估選擇「一般暫繳」或「試算暫繳」，一般暫繳是依上年度營所稅應納稅額的一半計算，繳完即可完成申報；但若公司上半年營運明顯較去年下滑，帳冊完備並經會計師查核（或使用藍色申報書），就能用試算方式，以當年度上半年所得額計算暫繳稅額，如果數字較低，不僅能減輕稅負，還能讓資金運用更有彈性。

第二，一般暫繳不再計入房地合一2.0交易所得。勤業眾信國內稅務協理蔡尚潔指出，自2025年度起，企業用一般暫繳方式時，上年度的房地合一2.0交易稅額將不再列入計算，避免一次性收入墊高暫繳金額，符合「量能課稅」原則。不過，若採試算暫繳，當年上半年如有房地合一2.0交易所得，仍必須列入稅額。

例如，若企業上年度營所稅應納稅額為1,000萬元、房地合一稅額為1,725萬元，合計2,725萬元，今年上半年若無房地合一交易，一般暫繳需繳500萬元，試算則僅需400萬元，顯然試算較有利；反之若仍有交易，則一般暫繳負擔較低。

第三，試算暫繳可排除CFC投資收益。受控外國企業（CFC）制度自2023年度上路，財政部核釋，企業若選擇試算暫繳，免將CFC投資收益納入計算，能大幅降低暫繳金額。但若採一般暫繳，則必須包含上年度依CFC制度認列的稅額。

舉例來說，某企業上年度應納稅額2,725萬元，其中CFC投資收益占1,725萬元，若用試算方式，稅額僅需400萬元，遠低於一般暫繳的1,362萬元。

張瑞峰提醒，企業應儘快檢視去年度的營所稅組成，並評估當年度上半年營運狀況，選擇最有利的暫繳方式，才能在減輕稅務負擔的同時，提高資金運用效率。

財政部 營所稅 房地合一稅

