營業性質發票 不能兌獎
財政部北區國稅局提醒，營業人購買貨物或勞務所取得的發票如果中獎，依「統一發票給獎辦法」規定，不能領獎。
北區國稅局指出，統一發票獎金制度，是為了鼓勵一般消費者索取發票，以避免店家逃漏稅，同時保障消費者權益，依規定凡是營業人因經營行為取得的發票，即便外觀上載明的買受人是個人，仍屬營業性質，不能用來兌獎，經查獲已領取獎金，將依法追回。
國稅局近期查到一起違規案例，美美（化名）在2024年9至10月間，共領取中獎發票獎金2,300元，發票內容多是網路交易平台開立的「手續費」，進一步調查發現，美美同期間一共取得該平台開立發票多達18張，品項還包括「運費」等與營業活動相關的支出。
經釐清，美美其實透過平台販售服飾及日用品，卻未辦理稅籍登記，這些發票屬營業用途，不得兌獎。
