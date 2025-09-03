企業年底解散申報 兩方式

企業若在會計年度結束當天同時辦理解散，究竟要申報「結算」還是「決算」？財政部台北國稅局指出，近期接獲不少公司詢問這個問題，其實企業遇到這種狀況，兩種方式都可行，只要依法選擇其中一種並在期限內完成，就不會影響權益。

台北國稅局解釋，依《所得稅法》規定，「決算申報」是指公司在會計年度內發生解散、廢止、合併或轉讓時，針對當期所得必須辦理的申報；而第71條規定的「結算申報」，則是針對上一完整會計年度營業所得應辦理的例行申報。兩者雖然都是繳納營所稅的程序，但適用情況不同。

如果剛好遇到「解散日」就是「會計年度結束日」，國稅局說，這種情況下，企業同時符合兩條法令規定，既要依第71條在次年報稅季、5月底前完成結算申報，也要依第75條在主管機關核准解散次日起45日內完成決算申報，不過，法令並未強制要「兩個都做」，企業可以自行擇一辦理。

舉例來說，甲公司採曆年制，股東會決議於2024年12月31日解散，並於2025年1月20日獲主管機關核准登記，此時甲公司可以選擇兩種做法。

第一，依第75條規定，在2025年3月6日前（核准次日起45日內）辦理解散決算申報；第二，若未在期限內辦理解散決算，仍可依第71條規定，在2025年5月31日（假設為結算申報截止日）前完成2024年結算申報，兩種方式皆屬合法，不會被認定為漏報或遲報。

國稅局提醒，雖法令給予企業選擇空間，但務必注意期限，以免因延遲申報被追繳或受罰，尤其是解散、廢止或合併等狀況，往往涉及清算及資產處理，企業應及早與會計師或稅務顧問確認。