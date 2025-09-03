房地合一稅 免納暫繳稅額

營所稅暫繳申報已於9月開跑，財政部北區國稅局表示，今年暫繳有一項新制，企業申報暫繳時，採用「一般暫繳」方式（即以前一年營所稅半數為暫繳稅額），分開計稅的房地合一稅，可免納入暫繳稅額計算。

北區國稅局表示，今年這項新制，主要是為避免營利事業因一次性房地交易，而面臨暫繳資金壓力，今年9月申報暫繳採「一般申報」方式者，去年房地合一稅2.0分開計算的應納稅額，無需納入暫繳稅額計算。

國稅局指出，企業辦理營所稅暫繳，可選擇「一般申報」或「試算申報」。一般申報是依去年結算應納稅額的一半作為暫繳稅額。

「試算申報」必須符合帳冊完備，使用藍色申報書或經會計師查核簽證，並如期辦理申報。採取試算方式者，應以2025年上半年實際營業收入為基礎，依所得稅法相關規定推算上半年所得額，再依稅率計算暫繳稅額。

國稅局補充，包括境內無固定營業場所的營利事業、獨資合夥組織及經核定的小規模營利事業等免辦暫繳。