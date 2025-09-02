落實個資安全 臺中關呼籲保稅倉庫定期檢視個資安全計畫

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
保稅倉庫及物流中心業者應訂定「個人資料檔案安全維護計畫」。圖／財政部關務署臺中關
財政部關務署臺中關表示，保稅倉庫及物流中心業者應訂定「個人資料檔案安全維護計畫」，以落實個人資料檔案之安全維護及管理措施，防止個人資料遭竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，確保資訊安全與營運穩定。

依「保稅倉庫及物流中心個人資料檔案安全維護管理辦法」規定，該計畫內容應涵蓋辦法第3條至第22條所定各項組織架構與作業程序，包括人員權責、資料分類管理、存取控管、風險評估、通報機制等，並應隨法令修正及實務需求定期檢視更新，維持制度適法性與有效性。

臺中關提醒，海關自2023年起即定期辦理行政檢查，實地查核業者是否依規定訂定並落實個人資料檔案安全維護計畫，檢查方式包含審查計畫書內容及作業執行情形，協助業者提升資安風險應對能力。該關呼籲業者主動遵循法令規定，落實制度建立與定期檢視，共同打造安全可信賴的保稅與物流環境。

