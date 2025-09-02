快訊

堅稱海外房產「賣給女兒」卻拿不出證明 老父遭追課百萬稅款

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
二親等以內的親屬間交易，國稅局會特別審查金流。聯合報系資料照
林先生（化名）兩年前把自己在國外的一棟房子「賣」給女兒，原本以為只要有買賣契約就沒問題，結果卻因為無法提出女兒實際付款的證明，被國稅局認定是「假買賣、真贈與」，最後得補繳超過150萬元的贈與稅

財政部高雄國稅局說明，林先生經常居住在台灣，2022年把境外不動產移轉給女兒，卻沒有申報贈與稅，後來國稅局透過租稅協定國的稅務資料得知這筆交易，函請他限期申報。

林先生雖然出示了買賣契約書和當地的房產鑑價文件，主張自己是透過買賣方式移轉，但卻無法拿出女兒付款的金流證明，依《遺產及贈與稅法》第5條規定，親屬間財產交易若沒有明確的付款證明，就會被視為贈與，因此國稅局依法課徵贈與稅。

國稅局進一步指出，該棟房子鑑價新台幣1,779萬元，扣除當年度的贈與免稅額244萬元後，以10%的稅率計算，林先生最後被核定應繳贈與稅153萬5,000元，因為只靠契約書並不足以證明買賣屬實，必須提供「確實的價款支付證明」，包含匯款紀錄、資金來源等資料。

依現行規定，凡是經常居住在台灣的國民，不管財產是在國內還是境外，只要涉及贈與，都必須依規定繳納贈與稅，尤其是二親等以內的親屬間交易，國稅局會特別審查金流，以避免有人藉由「買賣」名義來規避贈與稅。

國稅局提醒，民眾若有把境外不動產移轉給親屬的計畫，千萬不要掉以輕心，務必在申報時準備好買賣契約及確實的收付款證明文件，才能避免被認定是假買賣而吃上大筆稅單。

