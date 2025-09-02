美國稅局加強執法！資誠示警：欠稅超過6.4萬美元恐撤銷護照

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

美國國稅局（IRS）近年加強稅收執法，若納稅義務人拖欠聯邦稅款（含利息與罰金）金額超過6萬4,000美元（2025年標準，隨通膨調整），且已收到聯邦稅收留置權或徵稅通知，即會被認定為「嚴重拖欠稅款」者。IRS將把名單送交國務院，國務院可拒發新護照或註銷現有護照，直接限制納稅人的國際旅行自由。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，川普政府執政期間，IRS被要求更積極運用相關規定，強化對高額欠稅者的通報與追繳，護照限制措施也可能因國安與移民政策而更趨嚴格。這意味著，美國公民或居住者若忽視稅務義務，不僅可能面臨金錢壓力，更可能因此無法出境或延誤國際商務行程。

根據規定，IRS會先寄發CP508C通知信，提醒欠稅人已被通報國務院。這類通知大多是依金額自動觸發，即使納稅人已在申請分期繳稅或與IRS協商，也可能因行政流程延遲而仍收到通知。蘇宥人提醒，民眾遇到此情況應保持冷靜，並立即確認欠稅處理進度，切勿置之不理。

隨著川普政府強化稅收執法，近期已有越來越多納稅人收到IRS各類拖欠通知。若未能及時處理，不僅護照恐遭拒發或撤銷，IRS寄發函件的頻率也可能提高，留給納稅人協商或補救的時間將更短。若未來IRC第7345條的適用範圍再度擴大，甚至可能引發關於正當程序與憲法權利的爭議。

蘇宥人建議，對稅務狀況存有疑慮的民眾，應及早尋求專業建議或與IRS協商，以降低法律風險與旅行不便。

