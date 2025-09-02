快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

2026年統籌分配款台北1149億居冠 新北人均配額最低

中央社／ 台北2日電

攸關地方重要財源，明年度中央普通統籌分配稅款出爐，多數縣市通知分配金額均增加，總額新台幣8488.2億元續創新高，年增幅90.2%；全國以台北市獲配逾1149.2億元居冠，人均可分到4.6萬元，反觀人口最多的新北市，人均分不到2.4萬元敬陪末座。

據財政部上週公布的普通統籌分配稅款明細，明年度通知分配金額總計8488.2億元，續寫歷史新高，比今年度通知分配金額增加4027.1億元。

除了連江縣外，其餘21個縣市的分配金額均呈年增格局，攤開各縣市情形，六都分走約4755.3億元，占總額56%，其餘16縣市及鄉鎮市分到近4成、約3387.4億元，另有部分因新版財政收支劃分法公式問題，無法全數分配，須待未來修法再處理。

觀察六都明年分配情況，依內政部7月人口統計資料計算，台北市1149.2億元居冠，人均可分到4萬6888元；新北市957.6億元，人均分到2萬3659元；高雄市757.8億元，人均可分到2萬7816元；台中市741億元，人均2萬5839元；桃園市652.8億元，人均2萬7770元；台南市496.7億元，人均2萬6761元。

雖然台東縣的統籌稅款通知分配金額僅193.3億元，但因人口數不到21萬人，平均每人分配統籌稅款高達9萬2457元，冠居全台；人口數31萬3000多人的花蓮縣，人均可分6萬9747元，排名第二；新竹市則以人均6萬5376元居第三。

離島方面，因新版財劃法規定公式，分子按本島各市縣及離島分開計算，分母則規定按全部直轄市及縣市計算，使連江縣較去年減少，因此以特別統籌稅款補足，通知分配金額約7.2億元，人均可分5萬3259元；金門縣48.3億元，人均3萬4648元；澎湖縣37.6億元，人均3萬5274元。

整體而言，有6個縣市平均每人分配統籌稅款不到3萬元，排名倒數第一的是新北市，人均2萬3659元；台中市人均2萬5839元次低；彰化縣2萬6708元倒數第三；台南市2萬6761元倒數第四；桃園市2萬7770元倒數第五；高雄市2萬7816倒數第六。

稅款 新台幣

延伸閱讀

怨前女友另結新歡 新北男追到台中朝她壓頭割頸濺血...殺人未遂起訴

花東新北共同輪值國際人道救援 集結演練確保量能

78萬高齡人口挑戰 侯友宜要將訪歐經驗融入「銀新未來城」

盧秀燕盼依財劃法撥補預算 政院：須討論事權分配

相關新聞

助釐清稅務、整理法規資訊 信義房屋黃宗聖把客戶的事當自己的事

「把客戶的事情當作自己的事，站在他們的角度思考每一件事情，就能把服務做好。」信義房屋新莊店專案經理黃宗聖，在擔任房仲工作...

稅務行政救濟追稅期縮短 課徵期間約減少一至兩個月

財政部北區國稅局提醒，自今年6月25日起，民眾對於稅單提起行政救濟並暫緩執行案件，恢復追稅期計算的時間點提早至行政救濟確...

收取補助款 報營業稅有眉角

企業收到政府補助款，不代表都能免開發票、免繳營業稅。財政部台北國稅局提醒，若補助款是因應企業「銷售貨物」或「提供勞務」而...

遺產申報 善用稅額試算

財政部台北國稅局提醒，民眾在處理遺產申報時，可向國稅局申請「遺產稅申報稅額試算服務」，可大幅簡化申報流程。

戶籍全遷出 喪失自住宅優稅

新北市政府稅捐稽徵處提醒，地價稅將於11月1日開徵，符合自用住宅用地條件的民眾，若戶籍設籍人全數遷出，導致戶籍變成「空戶...

企業海外拓點勿輕忽稅務規範！勤業眾信點出三大風險

當企業積極拓展海外市場，別只盯著營收，忽略外派人員與差旅稅務規範，反而可能因小失大。專家提醒，企業除關注營運獲利，更應同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。