助釐清稅務、整理法規資訊 信義房屋黃宗聖把客戶的事當自己的事

「把客戶的事情當作自己的事，站在他們的角度思考每一件事情，就能把服務做好。」信義房屋新莊店專案經理黃宗聖，在擔任房仲工作七年以來，憑藉這個信念投入工作，逐步累積起客戶的信任與肯定，更有客戶親自致電公司，希望能公開表揚他對客戶的付出。黃宗聖秉持著初心，以充足的準備、細膩的關懷，成為客戶房產買賣路上最可靠的顧問與朋友。

黃宗聖回顧自己在大學畢業後進入信義房屋，剛開始的半年可說是最辛苦的，他深入社區，走遍從街坊巷弄到在地宮廟，主動與居民互動，也曾寄出兩百多封開發信，只為開發一個真正有售屋需求的屋主，逐步累積起信任，也讓他更能掌握、同理不同客戶的特質與需求，成為日後服務的穩固基礎。

黃宗聖的專業與細膩，客戶是最能直接感受到的，一位成交客戶特別致電公司，希望表揚他的優質服務，黃宗聖在購屋過程中，針對客戶的預算、坪數及需求進行規劃，更主動協助屋主因換屋，衍伸出的重購退稅、土地增值稅等稅務問題，包含整理相關法規資訊、主動提醒申請時程，並且陪伴客戶到國稅局諮詢，他也提前協助鄰里溝通，確保屋主入住情況順利。該客戶直言，黃宗聖「不只是業務，更像值得信任的朋友」，後續更主動推薦親友讓他服務。

除了買賣服務，黃宗聖和所在的分店也積極參與社區服務，無論是學校導護志工，或是在運動會協助帳棚與攤位，都與學生、家長與老師互動。他認為，唯有通過和每一個人互動，才能真正理解他們的需求，並自然累積人和人的信任感，也才有機會融入社區，並打造客戶需要的專業服務。

黃宗聖表示，從事房仲工作的這些年來，始終提醒自己保持初心，站在客戶的角度去思考、提前一步準備，不只會讓購售屋過程更為順利，也能讓客戶感到安心，這正是房仲提供服務的價值所在。

