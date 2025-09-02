快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，民眾在處理遺產申報時，可向國稅局申請「遺產稅申報稅額試算服務」，可大幅簡化申報流程。

台北國稅局表示，若被繼承人是經常居住在國內、並持有身分證統一編號的國民，繼承人若不清楚完整的遺產內容，可透過國稅局申請試算服務，經查核符合資格後，國稅局會提供稅額試算通知書、確認申報書，納稅人只要用手機掃描「確認申報書」上的QRcode，線上回覆「確認」，就能完成申報。

舉例來說，小花（化名）長年居住國內，持有身分證，在今年1月15日過世，兒子阿奇因未與父親同住，對遺產狀況並不了解，便透過財政部電子申報繳稅服務網提出「遺產稅申報稅額試算服務」的申請。

經國稅局查核符合條件後，發給阿奇試算通知書與確認申報書，此時阿奇只需用手機掃描QRcode並回覆確認，即完成遺產稅申報流程，省去了繁雜手續。

國稅局提醒，申請人務必注意期限，繼承人須在被繼承人死亡日起六個月內提出申請，且收到試算通知書與確認申報書後，一定要完成「確認」回覆，才算是完成遺產稅申報。

遺產申報 善用稅額試算

財政部台北國稅局提醒，民眾在處理遺產申報時，可向國稅局申請「遺產稅申報稅額試算服務」，可大幅簡化申報流程。

