戶籍全遷出 喪失自住宅優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

新北市政府稅捐稽徵處提醒，地價稅將於11月1日開徵，符合自用住宅用地條件的民眾，若戶籍設籍人全數遷出，導致戶籍變成「空戶」，即使房子仍有人居住，也將喪失優惠資格。

稅捐處指出，自用住宅用地稅率為千分之2，而一般用地則採千分之10至55累進稅率，兩者稅負相差至少四倍以上，若民眾因戶籍異動、使用情形改變等因素，導致資格不符卻未主動申報，不僅多繳稅，還有挨罰風險。

雖多數已核准適用優惠土地，只要用途沒變，且本人、配偶或直系親屬仍設有戶籍，就無需每年重複申請。不過稅捐處提醒，若戶籍全數遷出，或因死亡成為空戶，稅務上會被認定為「非自用」，將轉按一般用地稅率課徵。

