收取補助款 報營業稅有眉角

企業收到政府補助款，不代表都能免開發票、免繳營業稅。財政部台北國稅局提醒，若補助款是因應企業「銷售貨物」或「提供勞務」而取得，就屬於營業收入，應開立統一發票並依法繳納營業稅；反之，若補助款並非因提供對價行為而收受，則可免開發票、免稅。

國稅局表示，實務上不少公司承接政府專案、計畫案等，容易忽略補助款是否需開立發票，關鍵在於，政府補助款是否為企業提供貨物或勞務的「對價」。

舉例來說，若甲公司承接一項由政府補助的研究計畫，並收受經費補助，需先確認研究成果歸屬，若研究成果屬於甲公司自己，表示政府單位並未取得該成果使用權，補助款不是對價，就不屬於營業稅課稅範圍，甲公司也無須開立統一發票。

但如果該研究成果歸政府所有，或是甲公司與政府共有，這樣就表示甲公司是「提供研究成果給政府」作為一種勞務對價，補助款即屬營業收入，應依法開立發票並繳納營業稅。

這類情況常見於公部門委託民間業者進行研究、顧問、訓練等類型案件，若契約條款中寫明成果歸屬政府或須交付政府使用，幾乎都會落入課稅範圍。

國稅局提醒，若企業在處理補助款時誤以為可免開發票、未申報營業稅，但在尚未被檢舉、也未被國稅局或財政部指定人員查核前，自行補開發票並補稅者，仍可依《稅捐稽徵法》規定，加計利息、免除處罰，這對企業是重要的補救機會。

國稅局呼籲，企業若收到政府補助款，務必詳閱補助契約內容，釐清是否涉及勞務提供或成果交付，不要認為「補助就是免稅」，否則一旦遭查核，除補稅外還可能被罰款，得不償失。