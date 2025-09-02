收取補助款 報營業稅有眉角

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業收到政府補助款，不代表都能免開發票、免繳營業稅。財政部台北國稅局提醒，若補助款是因應企業「銷售貨物」或「提供勞務」而取得，就屬於營業收入，應開立統一發票並依法繳納營業稅；反之，若補助款並非因提供對價行為而收受，則可免開發票、免稅

國稅局表示，實務上不少公司承接政府專案、計畫案等，容易忽略補助款是否需開立發票，關鍵在於，政府補助款是否為企業提供貨物或勞務的「對價」。

舉例來說，若甲公司承接一項由政府補助的研究計畫，並收受經費補助，需先確認研究成果歸屬，若研究成果屬於甲公司自己，表示政府單位並未取得該成果使用權，補助款不是對價，就不屬於營業稅課稅範圍，甲公司也無須開立統一發票。

但如果該研究成果歸政府所有，或是甲公司與政府共有，這樣就表示甲公司是「提供研究成果給政府」作為一種勞務對價，補助款即屬營業收入，應依法開立發票並繳納營業稅。

這類情況常見於公部門委託民間業者進行研究、顧問、訓練等類型案件，若契約條款中寫明成果歸屬政府或須交付政府使用，幾乎都會落入課稅範圍。

國稅局提醒，若企業在處理補助款時誤以為可免開發票、未申報營業稅，但在尚未被檢舉、也未被國稅局或財政部指定人員查核前，自行補開發票並補稅者，仍可依《稅捐稽徵法》規定，加計利息、免除處罰，這對企業是重要的補救機會。

國稅局呼籲，企業若收到政府補助款，務必詳閱補助契約內容，釐清是否涉及勞務提供或成果交付，不要認為「補助就是免稅」，否則一旦遭查核，除補稅外還可能被罰款，得不償失。

稅務行政救濟追稅期縮短 課徵期間約減少一至兩個月

財政部北區國稅局提醒，自今年6月25日起，民眾對於稅單提起行政救濟並暫緩執行案件，恢復追稅期計算的時間點提早至行政救濟確...

遺產申報 善用稅額試算

財政部台北國稅局提醒，民眾在處理遺產申報時，可向國稅局申請「遺產稅申報稅額試算服務」，可大幅簡化申報流程。

戶籍全遷出 喪失自住宅優稅

新北市政府稅捐稽徵處提醒，地價稅將於11月1日開徵，符合自用住宅用地條件的民眾，若戶籍設籍人全數遷出，導致戶籍變成「空戶...

企業海外拓點勿輕忽稅務規範！勤業眾信點出三大風險

當企業積極拓展海外市場，別只盯著營收，忽略外派人員與差旅稅務規範，反而可能因小失大。專家提醒，企業除關注營運獲利，更應同...

便宜法拍屋！羅東光武街公寓每坪13萬多首拍 宜市大坡路大樓降價拍

行政執行署宜蘭分署最近在宜蘭市及羅東鎮有兩間不錯的法拍屋，一間是位於羅東鎮光武街37.5坪公寓，將以底價524萬元首拍，...

