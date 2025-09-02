稅務行政救濟追稅期縮短 課徵期間約減少一至兩個月

財政部北區國稅局提醒，自今年6月25日起，民眾對於稅單提起行政救濟並暫緩執行案件，恢復追稅期計算的時間點提早至行政救濟確定日（如法院判決日），對納稅人而言，追稅期約減少一至兩個月。

國稅局官員解釋，這個新規範是依據最高行政法院今年6月4日做出的裁定見解，財政部已於6月25日發布解釋令統一作法。

依稅捐稽徵法規定，稅捐徵收期間是自繳納期間屆滿隔日起算五年，但徵收期間截止前，只要欠稅案件已移送行政執行分署強制執行，就可繼續執行五年；且在五年期滿前，行政執行分署已開始執行，還可再繼續執行五年，等於徵收及執行期間，前後共15年。

行政救濟與徵收期間新制重點

而當稅捐暫緩執行、或停止執行，計算五年徵收期間時，要將暫緩執行期間扣除；簡單來說，五年徵收期計算，當進入行政救濟、暫緩執行時，就會先按下暫停鍵，等到行政救濟結束後，才會重新延續計算追稅期。

問題在於何謂「行政救濟結束」？財政部過去解釋令認為，應以補稅單上的繳納期限為準，在那之後恢復計算追稅期；但最新解釋令則提早至行政救濟確定，就恢復計算，對納稅人而言，整體追稅期會減少。

舉例來說，若民眾於2020年1月收到一張稅單，原本徵收期間是到2025年1月期滿，但民眾在2021年1月提起訴願並申請暫緩執行，直到2023年1月訴願確定，2023年3月國稅局發出確定的稅單。

原先規定，是直至國稅局2023年3月發出稅單上的繳納期限，才開始恢復計算追稅期；調整後，現行是從2023年1月訴願確定後，就恢復計算追稅期，提早開始計算、追稅期就提早結束。

國稅局指出，新制上路後，北區清查可能受影響案件，截至6月30日止有24件案件因徵收期間重新計算而撤回執行。

雖追稅期縮短，但國稅局提醒，欠稅人切勿心存僥倖，即使徵收期間屆滿後，若因有行政救濟而順延，稅務機關在十年執行期間內仍可強制執行欠稅，一旦查得欠稅人有財產、收入，或有規避、隱匿財產情形，將與行政執行署合作，包括查封扣押財產、所得，甚至向法院聲請管收等強制手段。