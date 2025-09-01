企業海外拓點勿輕忽稅務規範！勤業眾信點出三大風險

當企業積極拓展海外市場，別只盯著營收，忽略外派人員與差旅稅務規範，反而可能因小失大。專家提醒，企業除關注營運獲利，更應同步建立合法合規的外派與差旅稅務制度，才能有效降低企業與員工面臨的潛在稅務風險，尤其三大關鍵方向須特別要注意。

勤業眾信台商全球佈局投資服務團隊稅務部會計師王珮眞指出，首先，外派人員須掌握當地稅法，稅負平衡機制成為留才關鍵，企業派駐員工到海外，最直接的課題就是「稅負落差」。

王珮眞舉例，熱門投資地印度與越南，稅率普遍高於台灣，外派主管的稅負可能超過30%，印度不論稅籍身分一律採累進課稅，若達到經常居住條件，甚至須申報全球所得；越南則只要達成稅務居民條件，隔年即須申報全球所得，且高所得族群易進入20%甚至35%的稅率級距。

若企業未事前了解駐地稅制並妥善安排，員工恐因稅負壓力降低外派意願，甚至流失人才。王珮眞說，因此多數跨國企業採取「稅負平衡機制（Tax Equalization）」，讓員工只需負擔母國應納稅額，超出部分由企業吸收，有助穩定人力、提升外派誘因。

第二，雖然短期差旅並非無風險，企業仍須審慎規畫，王珮眞解釋，相較於長期外派，部分企業傾向以短期差旅降低成本，避免觸及當地稅籍認定，然而實務上，即便未達稅務居民天數，仍可能因費用來源或工作內容，產生課稅義務。

王珮眞以越南為例，若由當地公司支付差旅交通、住宿費，即可能被視為有越南來源所得，需繳納20%個人所得稅；另若出差期間之業務活動涉及實質經營，也可能觸發「常設機構（PE）」認定，導致母公司承擔當地企業所得稅風險。

第三，勿忽略稅務居民條件與工作許可規範，王珮眞說，許多企業人資常誤以為未在當地待滿半年，即不構成稅務居民，事實並非如此，各國對居留日數計算標準不同，例如越南除看單一曆年，也採「入境後12個月內」的累計天數計算；印度則檢視當年度是否停留超過60天，且過去四年合計超過365天，作為判定依據。

同時，企業更須注意當地對工作許可及簽證的最新法規。例如越南2025年8月才公布第219號法令，明確外籍勞工取得工作許可的適用對象與條件。若企業讓員工持觀光簽證入境工作，或未依法申辦勞動許可，將面臨高額罰款與不良紀錄，得不償失。

王珮眞提醒，海外投資不只是財務操作，更涉及人員派遣與合規風險的全面管理，企業應同步建立合理的薪酬設計與稅務安排制度，與員工充分溝通外派條件，落實稅負平衡與合法工作的制度化規範，不僅可穩住人才，也能為企業海外業務拓展注入助力，真正邁向可持續的全球化成長。