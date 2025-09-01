便宜法拍屋！羅東光武街公寓每坪13萬多首拍 宜市大坡路大樓降價拍

行政執行署宜蘭分署最近在宜蘭市及羅東鎮有兩間不錯的法拍屋，一間是位於羅東鎮光武街37.5坪公寓，將以底價524萬元首拍，宜蘭市大坡路一段的億固金門商大樓約37坪建物，以底價358萬4000元降價拍賣，訂於9月2日在宜蘭分署進行法拍，機會難得。

這場宜蘭地區聯合拍賣會訂於9月2日下午3時舉行，宜蘭分署表示，羅東的這間公寓是某營造公司因欠繳營所稅、勞健保欠款等合計616萬餘元未繳納經移送執行，該公司擔保人李姓男子所有羅東鎮光武街131之3號4樓約37.5坪公寓，將以底價524萬元首拍，平均每坪約13萬餘元，建物是民國70年年底建築完成、近羅東火車站，地點很不錯，現在是擔保人自住使用。

另外位在宜蘭市的大樓，是某保全公司因欠繳健保費用等659萬餘元未繳納，張姓擔保人所有宜蘭市大坡路一段39號2樓之2的億固金門住商大樓約37坪建物，將以底價358萬4000元進行特別變賣後減價拍賣、平均每坪9萬餘元，該建物於民國83年建造完成，鄰近悅川酒店、新生國小，原為保全公司租用，114年8月初租約期滿。