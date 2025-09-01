房屋稅2.0惹怨 南市財稅局：有調降空間

南科發展讓台南房價近年成長幅度大，議會國民黨團6年前曾要求凍漲房屋稅，市長黃偉哲宣布調降、且標準單價是六都最低。今年首度開徵房屋稅2.0，昨辦公聽會，議員再要求合理調降房屋稅稅率。財稅局長李建賢回應，確實有調降空間，再研議。

財稅局說明，房屋稅2.0新制中，全國歸戶自住房屋3戶內增加設戶籍要件，本人、配偶及未成年子女在全國僅持有1戶自住且房屋現值在一定金額下，稅率從1.2%降為1%；非自住房屋改為全國歸戶，3戶以上稅率從3.2%至4.8％不等。

南市財稅局因應議會要求昨在新營民治市政中心南瀛堂辦公聽會，吸引300多人及市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳等人聆聽，蔡育輝指出，賴清德總統擔任台南市長調漲地價稅、且回溯15年，3年就超徵地價稅42億元，如今當上總統後卻又變相調漲房屋稅，導致民怨四起，政府應合理調降房屋稅稅率，達到還稅於民目的。

新制開徵後，以未符合戶籍要件為最多人反映的議題。有市民反映，自己擁有兩間50年以上的老房子，沒有整修的價值，想出租也沒有人願意租，卻平白無故被多課徵房屋稅，相當不合理。

財稅局統計，台南擁有房屋者約60萬7508人，持有3戶以內59萬7689人，因此只要房屋均有設戶籍，台南約98.38%民眾不受稅率影響，自住房屋若因單身、工作、農漁保、房屋受災拆遷等非自願性原因而無法設立戶籍者，會朝建議中央修法方向努力。房屋稅2.0新制實施情形說明公聽會，下場6日於中西區南美里活動中心。