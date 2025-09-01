快訊

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 今午後雷雨範圍擴大防冰雹

氫能設備有望納入

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為開發低碳能源、達到淨零排放，氫能成為重要能源方案之一。

據了解，財政部、經濟部兩部會正著手研議將「氫能設備投資」納入《產業創新條例》第10條之1「節能減碳」投資抵減適用範圍，在子法中訂定，可避免修法曠日廢時。

台灣淨零排放路徑2022年3月公布後，氫能列屬能源部門重點規劃項目之一，經濟部提出減碳旗艦行動計畫，透過氫能供給、基礎設施、氫能應用三大主軸，及政府支持與國際合作兩大配套，加上低碳氫氨能區域中心的示範場域，加速氫能技術發展與落地使用。

產創條例新修條文中已新增「節能減碳」，官員解釋，依規定，經濟部產業發展署會與財政部討論，另訂投資抵減適用範圍等相關事項辦法讓業者來遵循，所以希望在適用範圍內，直接納入氫能設備投資。

減碳 經濟部

延伸閱讀

高科大燃料電池車隊 首征H2GP世界大賽奪銀牌

Hyundai啟動氫能巴士試乘與產學合作！全方位加速零碳公共運輸生態系

中興電攻氫能 開花結果

三陽 瞄準電能巴士大餅

相關新聞

經部預告產創條例子法 AI 、節能減碳投資可抵稅

《產業創新條例》投資抵減租稅優惠適用範圍擴及AI、節能減碳，財經部會經過研商後，經濟部已預告子法，明定四大AI技術、兩面...

新聞中的法律／客戶個資遭駭 三階段補救

近來某知名整形診所爆出重大資安事件，疑似遭駭客入侵監視系統，導致患者術前諮詢時的半裸影像外洩，並遭駭客勒索，而更令人驚訝...

氫能設備有望納入

為開發低碳能源、達到淨零排放，氫能成為重要能源方案之一。

房屋稅2.0惹怨 南市財稅局：有調降空間

南科發展讓台南房價近年成長幅度大，議會國民黨團6年前曾要求凍漲房屋稅，市長黃偉哲宣布調降、且標準單價是六都最低。今年首度...

台南辦房屋稅2.0公聽會 藍營民代批加重民怨 財稅局：有調整空間

房屋稅2.0新制今年首度開徵，南市府財稅局因應議會要求，今在新營民治市政中心南瀛堂舉辦公聽會，吸引約300多位民眾及市議...

貨物稅修正三讀…汽車汰舊換新 最高減10萬

立法院會昨（29）日三讀修正通過攸關汽機車汰舊換新減徵貨物稅的貨物稅條例，將減徵期限延長至2030年底。同時，增納203...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。