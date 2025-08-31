快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

聽新聞
0:00 / 0:00

台南辦房屋稅2.0公聽會 藍營民代批加重民怨 財稅局：有調整空間

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
房屋稅2.0新制今年首度開徵，根據南市府財稅局統計，台南市擁有房屋者約達60萬7508人，持有3戶以內者達59萬7689人，若房屋均有直系親屬或配偶設戶籍，台南市約有98.38%民眾不受稅率影響。圖為房屋示意圖。記者萬于甄／攝影
房屋稅2.0新制今年首度開徵，根據南市府財稅局統計，台南市擁有房屋者約達60萬7508人，持有3戶以內者達59萬7689人，若房屋均有直系親屬或配偶設戶籍，台南市約有98.38%民眾不受稅率影響。圖為房屋示意圖。記者萬于甄／攝影

房屋稅2.0新制今年首度開徵，南市府財稅局因應議會要求，今在新營民治市政中心南瀛堂舉辦公聽會，吸引約300多位民眾及市議員蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人聆聽，其中，蔡育輝要求，合理調降房屋稅稅率，達到還稅於民目的；財稅局回應，台南房屋稅率確實有調降空間。

蔡育輝指出，賴清德總統時任台南市長調漲地價稅，且回溯15年，3年就超徵地價稅42億，如今當上總統後卻又變相調漲房屋稅，導致民怨四起，造成基層人民負擔，要求政府合理調降房屋稅稅率，達到還稅於民目的。

此外，有市民反映，自己雖擁有2間50年以上的老房子，沒有整修的價值，想出租也沒有人願意租，卻平白無故被多課徵房屋稅，相當不合理；不過，也有民眾支持房屋稅2.0新制，認為受影響的一般住戶其實不多，且多課徵的稅金若可用做社會公益，有何不可。

財稅局長李建賢回應，台南房屋稅率有調降的空間，後續會再進一步討論；根據統計，台南市擁有房屋者約達60萬7508人，持有3戶以內者達59萬7689人，因此只要房屋均有設戶籍，台南市約有98.38%民眾不受稅率影響。

財稅局也說明，房屋稅2.0新制中，全國歸戶自住房屋3戶內增設戶籍要件，本人、配偶及未成年子女在全國僅持有1戶自住且房屋現值在一定金額下，調降稅率為1%；非自住房屋改為全國歸戶，3戶以上稅率從3.2%至4.8％不等，經彙整新制首次開徵，以未符合戶籍要件為最多民眾反映的議題。

財稅局提到，自住房屋因單身、工作、農漁保、房屋受災拆遷、家暴防治及身障車輛減免等非自願性原因而無法設立戶籍者，未來將朝建議中央修法方向努力；房屋稅2.0新制實施情形說明公聽會除溪北場外，9月6日下午將在中西區南美里活動中心辦理，歡迎市民踴躍聆聽。

房屋稅2.0新制今年首度開徵，南市府財稅局今在新營民治市政中心南瀛堂舉辦公聽會，其中，市議員蔡育輝也要求政府應合理調降房屋稅稅率，達到還稅於民目的。記者萬于甄／攝影
房屋稅2.0新制今年首度開徵，南市府財稅局今在新營民治市政中心南瀛堂舉辦公聽會，其中，市議員蔡育輝也要求政府應合理調降房屋稅稅率，達到還稅於民目的。記者萬于甄／攝影
南市府財稅局今早在新營民治市政中心南瀛堂舉辦房屋稅2.0新制實施說明公聽會，會中面對市民的疑問與建議，財稅局將彙整意見協助處理。記者萬于甄／攝影
南市府財稅局今早在新營民治市政中心南瀛堂舉辦房屋稅2.0新制實施說明公聽會，會中面對市民的疑問與建議，財稅局將彙整意見協助處理。記者萬于甄／攝影
房屋稅2.0新制今年首度開徵，南市府財稅局因應議會要求，今早在新營民治市政中心南瀛堂舉辦公聽會，吸引約300多位民眾前往聆聽。記者萬于甄／攝影
房屋稅2.0新制今年首度開徵，南市府財稅局因應議會要求，今早在新營民治市政中心南瀛堂舉辦公聽會，吸引約300多位民眾前往聆聽。記者萬于甄／攝影

房屋稅 地價稅

延伸閱讀

影／國民黨台南市議員要求「縣市離婚」溪北才可能重生

嘉市小萌警體驗「模擬酒醉眼鏡」

南市財稅局專員在新營購屋成家…離總局81公里太遠拒派任 法院這樣說

板南線加班車措施引民怨 新北議員要求北捷檢討

相關新聞

台南辦房屋稅2.0公聽會 藍營民代批加重民怨 財稅局：有調整空間

房屋稅2.0新制今年首度開徵，南市府財稅局因應議會要求，今在新營民治市政中心南瀛堂舉辦公聽會，吸引約300多位民眾及市議...

貨物稅修正三讀…汽車汰舊換新 最高減10萬

立法院會昨（29）日三讀修正通過攸關汽機車汰舊換新減徵貨物稅的貨物稅條例，將減徵期限延長至2030年底。同時，增納203...

關稅…進口車最大變數

貨物稅修正三讀通過，影響汽車市場銷售的變數減少一個，汽車業界認為，下一個最大變數是汽車關稅，只要關稅不宣布，進口車廠不敢...

攬才專法適用對象 擴大

為增加吸引外國人來台工作誘因，立法院會昨（29）日三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，放寬適用對象從世界排名「...

冷眼集／支持油還是電？ 淨零政策自相矛盾

立院通過「貨物稅條例」修正案，將對新購燃油機車全面減徵二千元的貨物稅，引發電動機車界炸鍋。為生計，電動機車業者的反彈並不...

新購油車降稅 環團批減碳開倒車

立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例」部分條文，新購燃油機車全面降稅二千元。消息一出，引發電動機車業者強烈反彈，環保團體也批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。