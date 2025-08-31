聽新聞
台南辦房屋稅2.0公聽會 藍營民代批加重民怨 財稅局：有調整空間
房屋稅2.0新制今年首度開徵，南市府財稅局因應議會要求，今在新營民治市政中心南瀛堂舉辦公聽會，吸引約300多位民眾及市議員蔡育輝、李宗翰及沈家鳳等人聆聽，其中，蔡育輝要求，合理調降房屋稅稅率，達到還稅於民目的；財稅局回應，台南房屋稅率確實有調降空間。
蔡育輝指出，賴清德總統時任台南市長調漲地價稅，且回溯15年，3年就超徵地價稅42億，如今當上總統後卻又變相調漲房屋稅，導致民怨四起，造成基層人民負擔，要求政府合理調降房屋稅稅率，達到還稅於民目的。
此外，有市民反映，自己雖擁有2間50年以上的老房子，沒有整修的價值，想出租也沒有人願意租，卻平白無故被多課徵房屋稅，相當不合理；不過，也有民眾支持房屋稅2.0新制，認為受影響的一般住戶其實不多，且多課徵的稅金若可用做社會公益，有何不可。
財稅局長李建賢回應，台南房屋稅率有調降的空間，後續會再進一步討論；根據統計，台南市擁有房屋者約達60萬7508人，持有3戶以內者達59萬7689人，因此只要房屋均有設戶籍，台南市約有98.38%民眾不受稅率影響。
財稅局也說明，房屋稅2.0新制中，全國歸戶自住房屋3戶內增設戶籍要件，本人、配偶及未成年子女在全國僅持有1戶自住且房屋現值在一定金額下，調降稅率為1%；非自住房屋改為全國歸戶，3戶以上稅率從3.2%至4.8％不等，經彙整新制首次開徵，以未符合戶籍要件為最多民眾反映的議題。
財稅局提到，自住房屋因單身、工作、農漁保、房屋受災拆遷、家暴防治及身障車輛減免等非自願性原因而無法設立戶籍者，未來將朝建議中央修法方向努力；房屋稅2.0新制實施情形說明公聽會除溪北場外，9月6日下午將在中西區南美里活動中心辦理，歡迎市民踴躍聆聽。
