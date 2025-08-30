攬才專法適用對象 擴大

為增加吸引外國人來台工作誘因，立法院會昨（29）日三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，放寬適用對象從世界排名「前500」頂尖大學的畢業生，到「前1,500」，來台工作免二年工作經驗，及數位遊牧簽證停留期間延長至二年等。

「外國專業人才延攬及僱用法」修正重點，包含擴大適用對象、延長數位遊牧簽證停留期間、放寬申請永久居留規定，及提高勞動及社會權益保障。

三讀條文指出，外國專業人才取得博士學位者折抵三年，碩士學位者折抵二年，學士或副學士學位者折抵一年，四者不得合併折抵；外國特定專業人才，取得博士學位者折抵二年，碩士學位者折抵一年，二者不得合併折抵。

三讀條文表示，外國人於最近五年內取得教育部公告世界大學排名前200名大學學士以上學位者，得逕向勞動部申請許可，在我國從事專業工作；其許可時間最長為二年，且不得延期或重新申請。

前項外國人經內政部移民署許可居留者，其外僑居留證的有效期間，自許可的翌日起算，最長為二年。

三讀條文提及，外國人取得我國副學士以上學位者，以應屆畢業生身分依法取得內政部移民署許可延期居留期間，在我國從事工作，得免申請工作許可。

有關數位遊牧簽證停留延長期間，三讀條文明定，外國專業人才以數位方式從事遠端工作、非為我國境內事業單位或雇主提供勞務，並具備主管機關公告之一定條件者，得向外交部或駐外館處申請核發六個月有效期限、多次入國、停留期限六個月等停留簽證。